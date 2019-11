Por ‘ruidosos’, vecinos podrían ir hasta a la cárcel

"Esta situación es de cada semana y por esto vamos arrancar esta campaña contra los vecinos ruidosos. En temporada navideña, el número de reportes aumenta y son cerca de 700 llamadas las que recibimos en un fin de semana".



"Regularmente al acudir al llamado del vecino, suele ponerse difícil, agresivo y eso significa cometer otras faltas administrativas, por lo que desde la primera vez pueden ser arrestados", advirtió Doria.



La administración detendrá cero tolerancia con los vecinos ruidosos, y a partir de ahora ya no habrá llamadas de atención, sino citatorio, multa y hasta arresto a quienes no le bajen al volumen.Ahora que se aproxima la época navideña, las fiestas y posadas son diarias en las viviendas nicolaítas, por lo que el número de reportes incrementan al doble.En caso de que el ciudadano no acuda a la cita de audiencia y reincida en sus actos, sería acreedor a una nueva llamada de atención y de la multa máxima,Si nuevamente no responde al citatorio, el monto por la infracción se cargaría al impuesto catastral y se giraría una orden de aprehensión para que el reincidente, señaló que los vecinos ruidosos son la principal problemática del municipio, pues reciben un promedio de 350 reportes cada semana.Los decibeles permitidos son 68 en un horario de 06:00 a 22:00 horas. Después de esta hora, el volumen máximo es de 65. La multa dependerá del número de decibeles que alcance el aparato emisor del ruido.explicó que se seleccionó un grupo de 30 policías quienes atenderán los reportes. Ellos tomarán registro con el sonómetro y en caso de rebasar los decibeles, entregarán el citatorio.Los vecinos que sean acreedores a una multa y paguen en tiempo y forma, recibirían un 40 por ciento de descuento, pero tendrían que hacer trabajo comunitario y asistir a una plática de concientización.En julio del 2018, se presentó en el Congreso una iniciativa para añadir al Código Penal los artículos 446, 447 y 448 por "delitos ambientales por ruido"; exigía cárcel a los vecinos ruidosos de dos meses a cinco años; hasta ahora no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado.En diciembre del año pasado, Guadalupe anunció que los vecinos que superan los 65 decibeles serían acreedores a una sanción que rondaba entre los 3 mil 505 pesos hasta los 7 mil 010 pesos, además de cumplir con un arresto de 36 horas.El pasado 15 de Agosto, ABC Noticias publicó que en el municipio de San Pedro se implementaría el programa "Llevemos la Fiesta en Paz", el cual también iba en contra de los vecinos ruidosos y en el que las multas podían alcanzar los 25,000 pesos.