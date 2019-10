Por seguridad, legalizar vehículos chocolate: Lenin Pérez

Saltillo, Coah.- Desde 1978 hasta el 2011, se han realizado 19 procesos de regularización de vehículos chocolate, y ahora se promueve autorizar un decreto más para dar seguridad al patrimonio de familias de escasos recursos.



Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado federal, explicó que el problema no es reciente y debe ser atendido y resuelto de manera adecuada, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



“La finalidad es dar solución a una situación que no puede continuar. No se puede seguir arriesgando la tranquilidad y seguridad de miles de mexicanos, es necesario que se reconozca la existencia de automóviles irregulares en nuestro territorio y darle una pronta solución a las terribles consecuencias que derivan de ello”.



“La totalidad de estos automóviles de procedencia extranjera que ya se encuentran dentro de territorio mexicano, deben ser identificados y regularizados”.



Se busca, dijo, acabar con las consecuencias negativas que trae consigo la importación de automóviles irregulares, más no promover la llegada de más carros que incumplen con las formalidades, por ello se plantea un proceso de legalización.



Añadió que en años recientes se incrementó el número de vehículos chocolate, principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California, por la cercanía con Estados Unidos.



“Resulta más barato adquirirlos en Estados Unidos que en nuestro país, otra razón es que mexicanos que viven del otro lado de la frontera, envían a México estos bienes muebles para ponerlos a trabajar o como parte de su patrimonio”.



“El problema radica en que la importación de estos automóviles se hace de manera irregular, es decir, al no cumplir con los requisitos necesarios para poder ser importados de manera definitiva, como lo marca la ley, ingresan a nuestro territorio sin ser identificados y sin que se tenga control sobre ellos”, subrayó.