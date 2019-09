Por seguridad, suspenden Grito en Puebla y Sonora

Ciudad de México.- Tres municipios de Puebla, y uno de Sonora, se sumaron a las suspensiones de próximos festejos patrios por el Día de la Independencia, ante el temor que durante ellos ocurran situaciones criminales.



En Puebla, el Gobernador Miguel Barbosa confirmó este viernes que estas actividades alusivas al Grito no se realizarán en San Martín Texmelucan, Guadalupe y Ahuazotepec.



"Sí va haber suspensión de fiestas patrias por recomendación del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) en San Martín Texmelucan, en Guadalupe, donde fue el enfrentamiento, y parece que en Ahuazotepec", dijo el Mandatario.



"No queremos que grupos delincuenciales se aprovechen de esa condición, sobre todo en contra de la autoridad civil de cada lugar".



Mientras que en Sonora, ayer el Alcalde de Empalme, Francisco Javier Genesta, reveló que tampoco se realizará ninguna actividad oficial durante los próximos 15 y 16 de septiembre, tras el ataque a balazos y con fuego a una familia de cinco personas en una casa, cuestión que le provocó la muerte a un niño de siete años de edad.



"En Empalme estamos de luto, creo que no es momentos de festejos o celebraciones de ningún tipo, es un momento de reflexión y estar con nuestros seres queridos", expresó ante los medios locales.



"Hemos decidido cancelar el evento del Grito de Independencia que se llevaría a cabo en la Plaza El Tinaco, el domingo 15, de igual manera se cancelan el desfile y el evento del primero informe que se tenían contemplados para el día 16".



Además de estas cancelaciones, en Michoacán los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, ambos en la región de Tierra Caliente, decidieron suspender cualquier festejo por enfrentamientos armados que tuvieron en días anteriores.