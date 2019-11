Por tener tutor gay, expulsan a estudiante de secundaria en Nuevo León

Un estudiante de la, turno vespertino, sufrió constante acoso de la directora del plantel del cual finalmenteEn un mensaje de Facebook, se establece que el 31 de octubre 2019, la directora, de la secundaria 12, dio de baja a un alumno porque su tutor y él mismo son gays.En el facebookseñala que "alegando distintas razones sin fundamentos para llevar a cabo la baja, pero, la directora estuvo detrás de mi sobrino y esperaba cualquier acto por parte de él para atacarlo".En un largo escrito menciona el sinnúmero de veces que fue citado para reportarle, que resultaron parte del acoso para finalmente justificar la expulsión, de la que no le da término porque se niega a entregarle los papeles de la baja.Indicó que su sobrino fue expulsado en un descanso cuando "pateó una botella de plástico y estuvo a punto de pegarle a un compañero". Enseguida la directora, solicitó la presencia de la tía o sino lo iba a dar de baja y cambiarlo de secundaria.La semana pasada "regresó mi tía de Estados Unidos, por lo que le conté la situación para que acudiera". De inmediato la directora le dijo que mi sobrino tenía pésima conducta y ese era motivo de baja, aun cuando él solo tiene el reporte por supuestamente portar mal un suéter y ninguna suspensión, y además le dijo que el joven era gay".(dejando el mensaje implícito de que yo pervierto a mi sobrino), por último dejó claro que ya no quería a mi sobrino en su secundaria y que lo cambiáramos porque lo iba a dar de baja".Ahora el joven ya no puede acudir a esa secundaria, porque le retiró sus libros e incluso"porque la copiadora está descompuesta" y ella piensa enviar directamente los papeles a la secundaria que lo acepte."De esta forma, esta directora le niega el derecho a continuar estudiando", señaló DuisMe.