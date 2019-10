Por tercera ocasión, renuncia defensa de dueña del Rébsamen

Ciudad de México.- Por tercera ocasión, renunció la defensa de Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, quien enfrenta su proceso penal en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, por el homicidio culposo de 19 niños y siete adultos, quienes murieron en el sismo del 19 de septiembre de 2017, entre los escombros de la escuela.



El pasado lunes 30 de septiembre, los tres abogados que conformaban la defensa particular de Miss Mónica: Susana Nava Ocampo, Saúl Uribe Pineda y Ernesto Ávila Rodríguez, presentaron su renuncia ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 11.



Solicitamos desde este momento se nombre defensor de oficio a la procesada y se dé la vista correspondiente de ley para que se le notifique y nombre nuevo defensor o defensores particulares y no quede en estado de indefensión”, se lee en la carta de renuncia.



En este documento entregado al Juez, la que fuera defensa de la directora del Colegio Rébsamen, omitió las razones de su renuncia.



Miss Mónica fue detenida el pasado 11 de mayo en un restaurante del sur de la Ciudad de México.



Ese sábado 11 de mayo, los padres del Colegio Rébsamen se enteraron a las 10:59 horas por un tuit del periodista de Grupo Imagen, Ciro Gómez Leyva, de la detención la directora y dueña del colegio y dos horas más tarde llegó la confirmación por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.



La primera defensa que tuvo Miss Mónica fue el abogado Moisés Castillo, quien la representó hasta octubre de 2017.



Como parte de la estrategia de su defensa, Moisés Castillo le había propuesto a la directora del Rébsamen una justicia restaurativa, donde se creara un fideicomiso con el objetivo, de que en caso de que existiera responsabilidad civil o responsabilidad por daño contra el colegio, se tuviera cómo cubrir reparaciones del daño a los familiares de las personas fallecidas.



Luego, durante un año y medio, el famoso abogado Javier Coello Trejo, quien es conocido también como el “Fiscal de Hierro” representó a Miss Mónica.



Javier Coello Trejo, quien ha representado a altos funcionarios como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, tomó el caso de Miss Moni, argumentando que tenía con una relación personal con la profesora, pues uno de sus hijos había tomado clases con ella hacía 30 años.



El costo por los servicios que Coello Trejo ofreció a Miss Mónica ascendería al millón de pesos.



Un medio nacional, publicó en 2017, un cheque del banco Banorte a nombre de “Coello Trejo y Asociados S.C.”, expedidos el 9 de octubre de 2017, por la cantidad de 580 mil pesos, firmado por Emmanuel García.



Y de acuerdo con el reporte del periodista Carlos Jiménez, habría otro pago de 580 mil pesos con un cheque de Banamex, éste emitido por la Distribuidora de Refacciones, Clutch y Frenos S.A de C.V., empresa de familiares de la directora del colegio.



Luego de la captura de Miss Moni (el 11 de mayo), el abogado Coello Trejo renunció a representarla, argumentando que nunca había estado de acuerdo en que su exclienta se entregara, pues confiaba en que pudiera seguir el proceso en libertad, sin embargo, no fue escuchado.



Ante los medios de comunicación, Coello Trejo explicó que le había sorprendido la decisión de la profesora, porque faltaba poco para la definición de un amparo, además de que estaba confiado de que las pruebas demostrarían su inocencia en el juicio por el homicidio culposo de 26 personas.