Por ver Netflix, empleados del 911 no atendieron llamadas urgentes

Tres pedidos de auxilio al 911, bajo unaen la ciudad de Coral Springs, no le valieron de nada a Guadalupe Herrera porque los empleados de ese servicio de emergenciasy no tuvieron prisa alguna en reportar el llamado a los servicios policiales, informó RT Herrerael 9 de junio, reportando que alguien había disparado contra su automóvil, peroa un agente de policía.Sin estar del todo segura de que fuera una bala, pero afirmando que alguien disparó contra su auto, Herrera reportó que una pieza de metal caliente había entrado por el vidrio trasero de su vehículo, rebotó en el parabrisas y cayó en su regazo, pasando muy cerca de su cabeza.El primer empleado del 911 en atender la llamada le aseguró entonces que la ayuda se encontraba en camino. Tras 16 minutos sin recibir auxilio, la mujer llamó de nuevo, "muy molesta y preocupada de que pudiesen volver a dispararle", según reza el registro policial del caso.La llamada fue atendida esa vez por otra operadora, que manifestó estar al tanto de la gravedad de la situación. Cuatro minutos después, no obstante, Herrera marcó de nuevo al 911 y dijo que buscaría ayuda policial por su cuenta.Poco después de que la afectada abandonara la escena,, esta vez para quejarse de que nadie apareciera en el sitio para prestar ayuda.Ante esta denuncia,cuando debió haberse catalogado de inmediato como un tiroteo. Los investigadores posteriormente centraron su atención en Julie Vidaud, supervisora de turno en el servicio de emergencias.De acuerdo con el reporte,por la supervisora durante su horario de trabajo durante los últimos 30 días.Las autoridades informaron que, yy luego también cesada de su puesto. El sujeto que disparó contra el auto de Guadalupe Herrera ya se encuentra bajo custodia policial.Vidaud, por su parte, reconoce que "muy posiblemente" Netflix estaba en pantalla en ese momento, pero niega haber mirado cualquier otro asunto en el momento en que se recibió el reporte. Según la Policía, la funcionaria será suspendida temporalmente sin goce de salario, por "falta de supervisión", y de ahora en adelante tendrá prohibido utilizar cualquier servicio de televisión 'online' en el sitio de trabajo.