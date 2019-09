Porra de Pumas UNAM, ‘La Rebel’, recibía apoyo del gobierno

El Puma no tiene mujer

El Puma no tiene marido

Pero tiene un hijo puto

Que se viste de amarillo



pic.twitter.com/9r9nN8VRtu — La Rebel 98 (@LaRebel98) September 13, 2019

En el, existe un grupo de animación que en cada juego de losse presenta con la canción: “Esta barra está reloca, toma alcohol y mucha mota, tiene aguante y pone huev..., ¡Es la banda del Pebetero!”, es la misma porra que ante el gobierno se reconoce como una Asociación Civil y es conocida comoEsta AC se presume como un ente que "promueve la educación, cultura, arte, ciencia, salud, el deporte y la tecnología", entre otros valores, y que en 2016 recibió dinero gubernamental para sus proyectos.La Asociación está registrada en un domicilio en el que hay una casa con los logos de los Pumas en la puerta y parece abandonada, a pesar que sigue activa en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.“La Banda del Pebetero AC”, es la asociación civil que registró Salvador Reyes Contreras, mismo que tiene registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) la marca de ‘La Rebel’, en 2015, que fue constituida desde el 2012 y que ha recibido, según sus registros, apoyo del gobierno.Sobresalen la aportación de 119 mil pesos para la creación de una escuela de futbol en Cuautepec, Gustavo A. Madero, y el préstamo de las instalaciones de un auditorio delpara hacer su festejo del 20 aniversario.En el informe anual de la La Banda del Pebetero AC del 2016, se reporta que recibieron 119,920 pesos, aunque el INDESOL informó a ESPN que el recurso entregado era de 149 mil 900 pesos.Este dinero fue utilizado para la creación de una escuela de futbol en el deportivo Juventino Rosas, en Cuautepec, el mismo barrio en el que el presidente de la AC tiene registrado su domicilio ante el IMPI.La academia de futbol de La Rebel existe y está registrada como Pumas Cuautepec, una escuela en la que se cobra una mensualidad de 400 pesos al mes, por entrenar tres veces a la semana, más la venta de uniformes. En su página de Facebook se presume que tienen acceso a las instalaciones de los Pumas y en alguna ocasión recibieron la visita de Alejandro 'Pikolín' Palacios.En el vigésimo aniversario de La Banda del Pebetero se hizo un ciclo de conferencias en los que participó el actual presidente del Patronato del Club Universidad, Rodrigo Ares de Parga, entre otras personalidades de los Pumas, y para ello se utilizaron las instalaciones del Indesol, además que se les prestó 150 sillas.Todo fue gestionado por Omar Garfías, excoordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorio y Urbano, también ex colaborador de Rosario Robles, y no tuvo ningún costo para el grupo de animación de los PumasAnte el gobierno, el festejo de los 20 años de La Rebel fue registrado como “Congreso Juvenil de Aficionados Universitarios” y se celebró el sábado tres de septiembre de 2018 y tuvo una duración de cinco horas.Este medio trató de contactar a Salvador Reyes en los teléfonos que se tienen registrados tanto en el IMPI como en Indesol, como también en su celular, para que ejerciera su derecho de réplica, pero no se tuvo éxito.La Rebel, en los despachos, se presume como una AC que promociona y fomenta la educación, cultura, arte, ciencia y tecnología, en el Olímpico dicen que son una barra “loca, loca, loca”.