Portugal va por boleto a la Euro ante Luxemburgo

Ciudad de México.- La selección de futbol de Portugal tratará de amarrar su boleto a la Euro 2020 este domingo cuando mida fuerzas con Luxemburgo, en tanto que Serbia está obligado al triunfo cuando reciba a la ya calificada Ucrania.



El cuadro “lusitano” viene de aplastar a Lituania 6-0, resultado que todavía no le asegura su lugar en la competencia del próximo año, lo cual logrará si sale adelante de este cotejo.



Con 14 puntos ocupan el segundo sitio del Grupo B, en el que Ucrania ya tiene amarrado su pasaporte a la competencia del verano siguiente al sumar 19 puntos.



Una derrota o empate le complicaría todo a los portugueses, ya que dependerían de que Serbia no derrote al cuadro Zbirna, ya que ascenderían al segundo puesto.



En tanto, las “águilas blancas”, que son terceras de este sector con 13 puntos, no tienen más opción que la victoria y esperar que Portugal no gane, de otra forma, se alejaría del segundo duelo de manera definitiva.



La ventaja que podrían tener es que los ucranianos ya están calificados y también con el primer sitio asegurado, por lo que podrían relajarse un poco.



Mientras que Francia ya clasificó, pero quiere amarrar el primer sitio del Grupo H en el duelo que sostendrá con Albania que busca despedirse con un triunfo sobre el campeón del triunfo.



Los galos ocupan la cima con 22 unidades y requieren del triunfo para mantenerse en esa posición, en tanto que las “las águilas” están en el cuarto sitio con 13 puntos fuera de toda posibilidad.



A su vez, Turquía también ya tiene su pasaporte para la Euro 2020, pero lo quiere hacer como líder de su sector, algo que buscará en la visita que realizará a Andorra.



Los “otomanos” son sublíderes con 20 puntos, por lo que la victoria les da el primer sitio, siempre y cuando los franceses no logren el triunfo en su partido.



Partidos:



Serbia-Ucrania 15:00 HL (08:00 del centro de México)



Luxemburgo-Portugal 15:00 HL (08:00 del centro de México)



Kosovo-Inglaterra 18:00 HL (11:00 del centro de México)



Bulgaria-República Checa 18:00 HL (11:00 del centro de México)



Moldavia-Islandia 20:45 HL (13:45 del centro de México)



Andorra-Turquía 20:45 HL (13:45 del centro de México)



Albania-Francia 20:45 HL (13:45 del centro México)