Practican antidoping ilegal en preparatoria

Chihuahua.- Alumnos y padres de familia del Colegio de Bachilleres (Cobach) 8 mostraron su descontento ayer luego de que los jóvenes estudiantes fueran avisados de exámenes antidoping sorpresa en el plantel, de los cuales el estudiante tiene que cubrir el costo del estudio que detecta consumo de drogas.



Conforme al relato de los alumnos, los maestros del plantel acudieron a los salones y seleccionaron al azar, para posteriormente enviarlos a un laboratorio privado fuera del plantel, donde se les practicaría la prueba obligatoria y que además se les cobraría entre 200 y 300 pesos.



Los alumnos en el exterior del Cobach 8, ubicado por la avenida División del Norte, manifestaron que la medida los tomó por sorpresa y avisaron a sus padres cuando fueron notificados de que serían sometidos a una prueba de consumo de drogas, sobre la que no se explicaron el por qué, ya que todo fue muy sorpresivo.



Al buscar a las autoridades del plantel, éstas se negaron a brindar información, ya que, mencionaron que el director y subdirectora no habían ido a trabajar ayer.



Consultado al respecto, el abogado Felipe Acosta manifestó que las autoridades educativas no pueden hacer examen antidoping a los estudiantes menores de edad porque es ilegal, al menos de que cuenten con una autorización por parte de los padres de estos.



En este sentido dijo que se vulneran los derechos de los menores si se realizan este tipo de exámenes sin permiso del padre o tutor del menor, ya que vienen establecidos en la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.



En caso de que no se tuviera un permiso firmado por el padre o tutor, habría una sanción administrativa por tratarse de un funcionario público, aclaró.



Operación mochila



Fernando Mendoza, portavoz del Cobach, dijo que el pasado jueves se realizó una operación mochila en el Plantel 8, con la finalidad de evitar el ingreso de sustancias prohibidas, en dicha acción no se localizó nada trascendente; sin embargo, un elemento canino se detuvo en una mochila, pero fue un plumón de tinta indeleble.



Asimismo descartó que dicha institución educativa esté realizando examen antidoping, pese a la versión dada por los estudiantes en el exterior del plantel.



Sólo señaló que si se detectan casos de alumnos que traen algún tipo de droga, se les recomienda a los padres de familia realizar un examen para descartar que su hijo es consumidor.



Por lo anterior, el funcionario dijo que es con la finalidad de realizar un tratamiento psicológico del menor y también un seguimiento para que se le canalice a un centro de atención, para lograr rehabilitar al estudiante.