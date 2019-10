PRD anticipa 180 mil homicidios al final sexenio por mala estrategia

Tenían en sus manos al hijo del Chapo. Lo dejaron ir a pesar de las órdenes de aprehensión y de extradición. Esto es un delito ¿Evasión? ¿De verdad no habrá ningún responsable? ¿Nadie presentará su renuncia? El @GobiernoMX pactó con criminales ¿Esta es la estrategia? "PAX NARCA" — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) 30 de octubre de 2019

El dirigente nacional del PRD,aseguró que al término del sexenio podría haber más de 180 mil homicidios por la mala estrategia de seguridad que ha empleado el Estado mexicano, pues aseguró que se ha pactado con el crimen organizado para dejar en libertad a capos de alta envergadura.Luego de que en la conferencia mañanera el presidente de México,informara los acontecimientos y acciones que se llevaron a cabo por parte de fuerzas especiales para detener a, el integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del sol azteca, precisó que será más costoso dejar al hijo del “Chapo” Guzmán libre que detenerlo, ya que peligra la vida de miles de mexicanos.Con una gran tristeza corroboramos que el Estado mexicano decidió. En un operativo mal planeado y peor ejecutado, el gobierno de la República muestra unaEl Presidente dice que tomó una decisión humanista para salvar muchas vidas, pero lo que no dice es que dejar en libertad a un criminal de esta envergadura supone laSeñaló que es necesario decirle al Presidente que, ya que las cifras que se tienen del sexenio de, es que se terminó con, mientras que en el sexenio dese terminó con; sin embargo, dijo que en 10 meses de la actual administración ya se tienen 30 mil homicidios.“Si seguimos con esta cifra, a los largo de los seis años de gobierno estaremos terminando con casi, 180 mil mexicanos asesinados; esa pudiera ser la cifra que se nos dejaría al terminar el sexenio”, indicó.El perredista dijo que la autoridad federal no desea combatir al crimen organizado pues al dejar libre a Ovidio Guzmánde las que presuntamente se salvaron el día del operativo.“Al ver esto los cárteles de las drogas no se van a detener, pues ya se dieron cuenta que, pues está claro que las rutas por el tráfico de drogas, el robo y la extorsión van a seguir en ascenso”.Destacó que es necesario unen torno a la seguridad, ya que el problema cada día es peor, mientras que la ciudadanía sigue padeciendo las consecuencias de la falta de acción contra grupos delictivos.