PRD solicita juicio político contra Durazo por operativo en Culiacán

Ciudad de México.- Legisladores de la bancada del PRD y representantes de organizaciones sociales que conforman la Plataforma Futuro 21, presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de Juicio Político contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por el operativo fallido del jueves pasado en Culiacán, Sinaloa en el que se detuvo y posteriormente se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán.



La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que México quiere la paz, pero a través del estado de derecho y no una “paz narca”.



"Estamos ante una circunstancia en la que lamentablemente se rindió el estado, hemos comentado que el responsable de toda esta circunstancia es el secretario Durazo por actuar con un operativo en la que no hubo inteligencia, en donde no hubo organización, en donde lo que prevaleció fue la improvisación poniendo en riesgo el estado de derecho, poniendo en riesgo a todos los sinaloenses”, señaló Verónica Juárez.



La solicitud fue entregada a Graciela Báez Ricardez, secretaria general de la Cámara de Diputados.



En tanto, Jesús Zambrano adelantó que adicionalmente a la demanda de juicio político podrían presentar una denuncia ante la Fiscalía General de República.



"Este es un hecho que no puede ni debe ser catalogado como una simple anécdota en el marco de la picaresca política mexicana, es un hecho de una enorme trascendencia que va a impactar la vida del país en su conjunto, no solo en Culiacán o Sinaloa sino en su conjunto por el involucramiento de un conjunto de representantes de instituciones”, sostuvo.



Por otra parte, el abogado Antonio Velázquez Herrera explicó que la denuncia se enmarca en el artículo 109 constitucional representa un reclamo de la ciudadanía contra el servidor público por demostrar que es incapaz para hacerse cargo de la seguridad del país.