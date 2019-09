Precios del petróleo tienen su mayor subida desde la Guerra del Golfo

Elvivió este domingo por la noche —con la apertura de los mercados en Asia, ya en lunes por la mañana— el mayor alza de su historia, después de que un ataque de drones a dos plantas del gigantecausara la suspensión de la producción en esas dos instalaciones. La capacidad afectada corresponde a, la mitad de la producción de Aramco, la mayor petrolera del mundo, equivalente también a entre el 5% y 6% de la producción global.Por ello, en la apertura de los mercados, los futuros del barril de Brent —la principal referencia internacional de los precios del petróleo— subieron de golpe cerca de 12 dólares, en el mayor aumento desde que estos instrumentos financieros comenzaron a comercializarse, según reporta Bloomberg.Más tarde, el alza se suavizó, después de que, en respuestadijo que autorizó la liberación de petróleo de la, para amortiguar el impacto del ataque a Saudi Aramco. "Como consecuencia del ataque a Arabia Saudita, que puede tener un impacto en los precios del petróleo, he autorizado la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si es necesario, en una cantidad por determinar suficiente para mantener los mercados bien abastecidos", dijo Trump en Twitter.Finalmente, la subida de los precios del petróleo fue de 19%, la mayor subida intradiaria desde lade 1991.Los rebeldes, apoyados por Irán y que se enfrentan desde hace cinco años a una coalición militar liderada por, reivindicaron los ataques, realizados con una decena de aviones no tripulados. Irán, sin embargo, ha negado toda responsabilidad.Pese a todo, Estados Unidos no descartó la posibilidad de una reunión diplomática con el gobierno iraní, aunque destacó que los ataques "no ayudan".