Premian los Eliot Awards a influencers

"Sí son muy importantes los likes, pero son más importante nuestros amigos reales, nuestra familia y las personas con las que trabajamos. Los quiero a todos muchas gracias", expresó Berth Oh.



Berth Oh se convirtió la noche del jueves en el Líder Digital de la quinta edición de los Eliot Awards, realizada en el Frontón México.Rodeado de cientos de fans y colegas, el creador de contenidos recibió el premio de manos de Luisito Comunica, ganador del 2018 del mismo galardón.Aunque el evento se enfoca en reconocer al talento, esfuerzo, originalidad e impacto en las redes sociales de los influencers, también contó con las actuaciones musicales de Mario Bautista, Lemon Grass, Aleks Syntek y Moderatto.El segundo premio más importante, Revelación del Año, fue para el youtuber venezolano Yolo.Entre los presentadores se encontraron a figuras como Werevertumorro, Katie Angel, El Capi y Axel Muñiz.Agradecidos con familia y seguidores, otros galardonados fueron: TV Ana Emilia en la categoría de Story Teller; Martha Debayle, Better U; Badabun, Networks; Lonrot, Comedia; MK Leo, Sporter y Cristina Dacosta conquistó la sección How To.Tras poco más de tres horas de porras, aplausos y baile, la gala cerró con el espectáculo de Kabah y JNS.