Prensa de España se rinde ante Héctor Herrera

Héctor Herrera cabecea para marcar el gol del empate en el partido de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y la Juventus el miércoles 18 de septiembre en el estadio Wanda Metropolitano



Goooooool de Hector Herrera pic.twitter.com/4sC5k7qBIB — G O L D E N B O Y (@intelecto7) September 18, 2019

Héctor Herrera celebra su gol con el público del partido de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y la Juventus el miércoles 18 de septiembre en el estadio Wanda Metropolitano

Al mexicano Héctor Herrera le bastaron quince minutos el miércoles contra la Juventus en la Liga de Campeones para convertirse en héroe. Ocurrió en su debut oficial con el Atlético de Madrid al que salvó de la derrota en el último minuto."Herrera y la fe inquebrantable", "Herrera premia la fe del Atlético en el 90"..., la prensa española no duda en poner el foco este jueves sobre el autor del empate 2-2 contra el equipo italiano.En un partido en que se esperaba un protagonismo portugués en el estadio Metropolitano con Joao Félix por el lado local y Cristiano Ronaldo por el contrario, apareció Herrera para robarles los focos y premiar la tenacidad rojiblanca."Héctor Herrera se convierte en el héroe inesperado en su debut tras cabecear el tanto de la igualada", escribe este jueves el diario deportivo Marca.Para su competidor AS, "no sólo fue el gol, fueron cada uno de los quince minutos que jugó. Perfecto en la distribución. Qué debut".Y es que el centrocampista mexicano llegado libre en la pasada ventana de fichajes al conjunto rojiblanco procedente del Oporto para los próximos tres años, todavía no había jugador ni un minuto en partido oficial con el Atlético.Entrado en el campo el miércoles por Thomas en el minuto 76, Herrera apareció en el minuto 90 en un córner botado por Kieran Trippier para cabecear a gol y poner el empate 2-2 sobre la campana (90)."Estoy muy contento por debutar primero y después por poder ayudar al equipo", señalaba tras el encuentro el jugador rojiblanco, de 29 años, para el que la 'Champions' no es una desconocida tras haber jugador 41 encuentros en esa competición con el Oporto."A Herrera lo veo muy bien, creciendo en todos los entrenamientos, no perdiendo el ritmo más allá de que no juegue, y el fútbol como la vida termina pagando lo que uno trabaja", afirmó el técnico Diego Simeone."Más allá del gol, se le notó bien, tranquilo, con personalidad, un hombre sin miedo, y eso se ve más allá del gol, que le pone en un lugar superior, pero a mí ya esos minutos me hubieran valido", añadió un técnico rojiblanco elogioso hacia su centrocampista."Su primer cuarto de hora como colchonero fue inolvidable para todos. Salió, dejó muy buenos detalles porque todas sus acciones sumaron para el Atlético y en casi la última acción llegó el 2-2 de cabeza", señaló el rotativo catalán Mundo Deportivo.Con el partido revolucionado y un Atlético buscando el empate volcado sobre la portería contraria, Herrera puso control y buena distribución del esférico."Su veteranía le puede venir bien al Atlético en este momento de la temporada donde pueden entrar dudas. Además, es un futbolista que contagia", escribió el diario AS este jueves.El internacional mexicano, medalla de oro con su selección en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y que jugó con la absoluta los Mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, no ha podido empezar de mejor manera el reto que se impuso al llegar al Atlético, tras seis temporadas en el Oporto, al que llegó del Pachuca."Uno tiene que trabajar y aprovechar la oportunidad que tiene", afirmaba el miércoles, reconociendo que venir de un equipo donde siempre jugaba "para esperar y tener la oportunidad es difícil". "Pero me gustan los retos", advirtió. Y éste parece estar en la vía de superarlo.