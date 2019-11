Preocupa a empresarios inversión y empleo en CDMX

Ciudad de México.- Integrantes de la Coparmex Ciudad de México, mostraron su preocupación por el estancamiento económico de la ciudad, debido a que no se invierte ni se genera empleo.



El presidente del organismo, Jesús Padilla, propuso en conferencia de prensa, cinco ejes urgentes para mejorar la situación en varios ámbitos, ya que se registra el .7 por ciento de crecimiento para el mismo trimestre del año pasado.



Su planteamiento se basa en ejercer aceleradamente la inversión para no caer en subejercicios, avanzar en la regulación y transparencia presupuestal, profesionalización de policías y protocolos de actuación, definir un programa económico específico, y configurar un presupuesto económico responsable para 2020.



Dijeron que al segundo trimestre de este año se ha invertido únicamente el 37 por ciento, por lo que hay un subejercicio ahí del 63 por ciento en el primer semestre.



Padilla insistió en que los recursos destinados para el próximo año, sean invertidos sobre todo en transporte e infraestructura.



Por otra parte, aplaudieron la buena disposición del nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para realizar operativos en los que se detenga a delincuentes, pero lamentaron que las carpetas de investigación no se integren adecuadamente para juzgarlos.



Reiteró la necesidad de profesionalización de los cuerpos policiacos, depuración de malos elementos y trabajar en servicios de inteligencia de la Procuraduría de Justicia para la incrementar la fortaleza institucional.



Con información de Excelsior