Preparan repavimentación en avenida Lázaro Benavides

Piedras Negras, Coah.- El director de Obras Públicas del Municipio, Anselmo Elizondo, informó que se encuentran preparando el arranque de los trabajos de repavimentación sobre la avenida Lázaro Benavides desde el libramiento Fausto Z. Martínez hasta prácticamente la tienda “El Mirador”, con una inversión de 12 millones de pesos y donde se considera la instalación de alumbrado público y banquetas.



“Ya estamos a unos días de tener el ganador de la obra” dijo al exhortar tanto a comercios como vecinos de ese sector a que se regularicen en caso de no estarlo en relación a agua potable y drenaje porque una vez pavimentada la vialidad, no se pretende abrir la carpeta en al menos tres años.



El entrevistado estima que estas labores tengan una duración aproximada de 6 semanas pero basados en la experiencia de otras arterias en las que pavimentan y se encuentran con alcantarillas, cajas de telmex pueden prolongarse un poco más.



“Eso es lo que nos detiene realmente, porque el equipo está, la disposición está, los recursos están, pero no contamos con todas las cajas y drenajes de 40 o 50 años que están en ese sector, esperemos que ahí en la Lázaro Benavides que no es tan vieja como la avenida principal no tengamos tanto retraso con tantas cajas y pozos” finalizó.