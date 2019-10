¡Prepárate! estos son los eventos astronómicos que no puedes perderte en octubre

Llegó octubre, y este mes, la naturaleza nos tiene preparados algunos cuantos eventos astronómicos que no te puedes perder. Aquí te decimos cuáles son, cómo y cuándo verlos.¿Qué es? Una lluvia de estrellas que nacen del cometa 21P/Giacobini-Zinner. Sucede cada año los primeros días de octubre en el hemisferio norte. Para observarlas deberás visitar lugares con cielos despejados y sin mucha iluminación, aunque es complicado verlas pues los meteoritos no suelen ser muy abundantes. Aunque las estrellas provienen de la constelación de Draco, pueden aparecer en cualquier parte del cielo.¿Qué es? La elongación es el ángulo entre el sol y un planeta visto desde la Tierra. Con Mercurio sucede una vez cada tres o cuatro meses, y puede observarse durante la tarde o la mañana dependiendo de si se encuentra al Este o al Oeste del astro. Esto quiere decir que este mes será fácil observar el planeta (que casi nunca se logra desde la Tierra) al atardecer.¿Qué es? Otra lluvia de estrellas, en donde caerán aproximadamente 20 meteoritos por hora. Será visible desde ambos hemisferios. Sin embargo, la fase de la luna, que iluminará mucho el firmamento, dificultará su visibilidad.¿Qué es? Otra lluvia de estrellas, en donde caerán aproximadamente 20 meteoritos por hora. Será visible desde ambos hemisferios. Sin embargo, la fase de la luna, que iluminará mucho el firmamento, dificultará su visibilidad. Es una fase lunar que sucede cuando la Luna está situada entre la Tierra y el Sol, por lo que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta, por lo que parecerá que esa noche no "salió la Luna".La Luna Nueva nos permitirá observar a Urano con más facilidad, pues ese día se encontrará en su punto más cercano a la Tierra. Sin embargo, sin telescopio, sólo se observa como una estrella muy brillante en el firmamento.Fuente: Milenio