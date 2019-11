¡Presenta el Leganés al ‘Vasco’!

Ciudad de México.- Tras hacerse oficial su llegada al Leganés con el objetivo de salvarlo del descenso, Javier Aguirre fue presentado este martes como el nuevo estratega del equipo y reveló las razones por las que decidió unirse a los ‘Pepineros’.



“La clave para venir al Leganés es que me miraron a los ojos y me abrieron el corazón y no lo dudé ni un segundo”, destacó Javier en conferencia de prensa.



Asimismo, el técnico mexicano lanzó un mensaje a los futbolistas que no estén comprometidos al 100% con el Leganés para salir de la crisis por la que atraviesan.



“Los que no estén comprometidos, diciembre está al ladito”, señaló el estratega, que debutará el próximo viernes al frente del equipo sotanero de La Liga.