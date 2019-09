Game Of Thrones gana el Emmy por Mejor Serie de Drama

"Gracias al equipo más trabajador del mundo del espectáculo"



El discurso de los creadores de #GameOfThrones al ganar como mejor serie de drama en los #Emmys https://t.co/ZCs4iYHK9vpic.twitter.com/curCtOOAC7 — Milenio.com (@Milenio) September 23, 2019

Veo esta imagen, y me imagino a Drogon haciendo mierda el techo del estudio, y bajando justo en el escenario para que empiecen a subirse encima de èl!!!! #Emmys #EmmyTNT #GameOfThrones pic.twitter.com/QEDXGOwUYB — MarcosNavarro (@EMarcosN) September 23, 2019

“Game of Thrones” ganó hoy ela la mejor serie dramática en la 71 edición de los premios más importantes de la televisión, que se ha celebrado esta noche enLa superproducción de fantasía épica de HBO confirmó así los pronósticos que la situaban como rival a batir y se impuso en este apartado a las también nominadasSe trata del cuarto reconocimiento a la mejor serie dramática para “Game of Thrones”, un galardón con el que iguala los récords de las también cuádruples ganadoras en esta categoría:(máximos responsables de la serie) junto a D.B. Weiss, dio las gracias al escritor, cuyas novelas inspiraron esta producción televisiva, porque “todo esto empezó en la mente demente” del escritor.Su compañero D.B. Weiss tuvo unas emotivas palabras para el reparto de “Game of Thrones”, de quienes dijo que “hicieron mejores” todos los guiones que escribieron para ellos.“Los queremos y nos encantó cada minuto que pasamos con vosotros”, añadió.Los dos cerebros detrás detambién agradecieron sobre el escenario el enorme trabajo del equipo detrás de esta superproducción, a quienes definieron como “dragones” y lobos” al tiempo que bromearon con que “es increíble que todos sigan vivos”.“Game of Thrones” llegaba como gran favorita a estos Emmy gracias a sus 32 nominaciones, el mayor número de candidaturas conseguidas por una serie en una misma edición de estos premios.Finalmente,con las que amplía hasta 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de estos galardones.Además del gran reconocimiento a la mejor serie dramática, “Game of Thrones” se llevó hoy el premio al mejor actor de reparto, que fue para Peter Dinklage.Los otros diez premios correspondieron a apartados técnicos y fueron entregados en dos galas previas celebradas el pasado fin de semana., esta serie se despidió en mayo de los espectadores convertida en un fenómeno histórico de la pequeña pantalla.y ya trabaja en varios proyectos televisivos derivados de su trama para darle continuidad a este ambicioso universo de fantasía.