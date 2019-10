Presenta López Obrador avances en Santa Lucía

Inicio de los trabajos de construcción del AISL "General Felipe Ángeles". pic.twitter.com/PtJOxJOZW2 — SEDENA México (@SEDENAmx) October 25, 2019

Al cumplirse 10 días del inicio de las obras del nuevo aeropuerto en la, el presidentepresentó un video con avances de éstas.En conferencia, el mandatario destacó el trabajo de la, responsable de esta obra cuyo proyecto inicial incluye una pista de 5.1 kilómetros, otra de 4.6, una base aérea de 4.7 kilómetros cuadrados, una torre de control, una terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de servicios.Resaltó que el suelo en el municipio deal sur del pueblo de, es “suelo firme, no fango”, luego de que en ocasiones anteriores señaló que el terreno en Texcoco no era apto para una obra de esta magnitud por la inestabilidad del suelo.“Ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en, la Sedena con su equipo de ingenieros, a cargo del general Gustavo Vallejo. En 10 días se va avanzando. Y es también así, no es con ánimo de confrontar, pero es para decir: ‘suave, suave, tengan para que aprendan’”, dijo.En el video que fue presentado ense observaron los trabajos iniciales en lo que será la pista principal, la terminal de pasajeros, la terminal de combustibles, la torre de control, el estacionamiento.El proyecto de Santa Lucía plantea una superficie de; el plano de la obra incluye un área designada a una futura ampliación, una urbanizable de 62 hectáreas y una más área para los servicios aeroportuarios.