Presenta MARS el Programa Estatal de Derechos Humanos 2019-2023

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos 2019-2023, basado en la participación de colectivos, activistas, familiares de personas desaparecidas y expertos, con el respaldo de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos (AIDH), que incluye en su catálogo de población vulnerable a las personas refugiadas.Con el reconocimientopara Refugiados; de la Dirección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el respaldo de la AIDH de la Universidad Autónoma de Coahuila, se estructuró el programa, ya vigente.En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme dijo que desde su carácter de Coordinador de Comisión de los Derechos Humanos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) impulsará la creación de un programa similar en aquellas entidades que aún carecen de él.Refirió que el nuestro, se sustenta en cinco ejes:− Un Coahuila seguro, en paz y libre de violencia.− Con nivel de vida adecuado.− Incluyente.− Con buen gobierno.− Con formación en Derechos Humanos.Son temas que la sociedad coahuilense reclama, apuntó.“Los cinco ejes rectores guían metodológicamente la construcción de las políticas públicas que deberán tutelar las ciudades en Derechos Humanos”, expresó.Agregó que Coahuila pretende ciudades seguras, para periodistas y defensores, libre de violencia de género, sin suicidios, con empresas DH. También incluyente para garantizar los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTI, y solidarias con migrantes y refugiados, destacó el Gobernador.En este punto destacado por Riquelme Solís, Mark Menly, Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, dijo que trabajar con Coahuila para del Plan Estatal les dejó una experiencia y resultado del trabajo que servirá como ejemplo a nivel global en el tema de refugiados: “Coahuila es líder en la inclusión”, dijo Menly al Gobernador.En ese contexto, Riquelme Solís recordó que la estructuración del Programa se derivó de los foros celebrados en Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, con la participación de expertos y representantes de la sociedad civil.Participaron en forma presencial o a través de medios electrónicos, representantes de más de 50 asociaciones, se presentaron más de 150 propuestas ciudadanas y sumaron más de 500 participantes, detalló el Mandatario estatal.Más adelante, el Gobernador destacó que la participación social “nos exige” una sociedad formada e informada de sus derechos: “Un Coahuila con educación es fundamental para consolidar esta política de largo alcance”.“Si la ciudadanía conoce sus derechos y es experta en defenderlos, no me cabe duda de que Coahuila va a blindarse generacionalmente con un nuevo ejército de defensores de Derechos Humanos”, añadió.Reconoció la labor de las agrupaciones defensoras de los DH, en especial del Centro Diocesano “Fran Juan de Larios”, por su tarea reconocida internacionalmente bajo el liderazgo del Obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera, y de Blanca Martínez.Reiteró que Coahuila toma con seriedad y prioridad la garantía de los DH: “La agenda de los Derechos Humanos es completa y compleja”, y convocó a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y a los órganos autónomos locales “a sumarse, en el ámbito de su competencia, a esta Agenda de Estado”.Asimismo, reconoció la labor de colectivos, como Alas de Esperanza, Grupo Vida, FUUNDEC y Voz que Clama Justicia, así como de periodistas, personas defensoras de migrantes y refugiados, organizaciones como Mujeres de La Laguna, Albergues para la Mujer, Frente Feminista de Saltillo, de la Comunidad LGBTI y del Colectivo San Alredo.La directora de la AIDH, Irene Spigno, detalló el mecanismo de consulta y las características del Programa, puntualizando que este gran trabajo en el que Coahuila es pionero nacional no es derivado de que en la entidad no se registre la problemática, sino por la decidida actuación del Estado, el sector académico, legislativo, judicial, organizaciones, grupos de interés, sociedad civil y todos los interesados en el tema en el estado, quienes pusieron en acción esa disposición.El resultado es un Programa totalmente profesionalizado y hecho con la participación y consenso de todos, destacó Spigno.El Presidente de la Comisión estatal de DH, Hugo Morales Valdés, señaló que solamente la labor interinstitucional permitirá avanzar en la defensa y protección de los Derechos Humanos, como queda demostrado una vez más entre los coahuilenses con este Programa Estatal.En tanto, el Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, Mark Menly, dijo que el organismo participó en la elaboración deles un ejemplo de lo que se debe replicar a nivel no sólo del País, sino a nivel mundial.Sobre todo con respecto a los refugiados que huyen de la violencia en sus países: “Coahuila es líder en la inclusión de estas personas en la sociedad y en la economía”.Lo anterior, aseveró, se convierte “en un modelo, tanto para la sociedad como para el sector privado y las personas afectadas”, por lo que se analizó con la Secretaría del Trabajo que las vacantes que hay en el sector productivo puedan ser ocupadas por refugiados.y oportunidades en el mercado laboral, explicó.Es un modelo que se replica en otros puntos de México, insistió, e incluso se debería implementar en otros países “porque aquí vemos una alianza entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil”.Mientras que Jesús Peña, Representante Adjunto del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, aseguró que el modelo coahuilense es el mejor Programa que le haya tocado conocer hasta ahora en todos los niveles, y señaló que el organismo dará acompañamiento al Programa, que refleja el interés de las autoridades por velar por la protección y defensa de los DH.Por su parte,a Coahuila en su determinación de trabajar en favor de los diversos núcleos de la población vulnerable.Resaltó que en México solamente 14 entidades cuentan con estrategias parecidas a un Programa Estatal de Derechos Humanos, pero en otras 17 no hay ninguno, ante lo que solicitó al gobernador Miguel Riquelme que desde la CONAGO promueva su implementación.También para que, en base a las buenas prácticas que se tuvieron para la elaboración del Plan Estatal de Coahuila, el Gobernador ayude a estandarizar uno que pueda ser modelo para su aplicación en otras entidades de México.; el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; el Rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, y la Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Magdalena López Valdez.