Presentarán un ‘minuto a minuto’ del caso Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará la semana entrante una relatoría “minuto a minuto” del caso Culiacán, al tiempo de que ahondará en la investigación del operativo Tepito, así como en el caso de las presuntas irregularidades de delegados federales, estas últimas señaladas por la Secretaría de la Función Pública.Para todos los episodios pidió no prejuzgar ni hacer juicios sumarios. Mientras tanto, prometió: “no seré tapadera de nadie”.Ante las distintas acusaciones que involucran a su gobierno, dijo esta mañana:En conferencia de prensa matutina, el mandatario leyó el memorando enviado esta semana a todos los servidores públicos, con la intención de que no se involucren en temas políticos-electorales, ni usen recursos públicos con fines no autorizados, porque en tal caso se les pedirá su renuncia.En este documento se indica -y así lo repitió hoy el Presidente- que ser de izquierda es ser honesto.No obstante, consideró que la eventual separación del cargo de los delegados referidos en la investigación de la SFP debe ser una decisión de esta misma dependencia.En mensaje a los ciudadanos, el Presidente dijo que el propósito de la cuarta transformación es hacer realidad la democracia.