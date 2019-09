Presidente de Colombia compara a Venezuela con el Talibán

Colombia.- El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó hoy a su similar venezolano Nicolás Maduro de encabezar una brutal dictadura que respalda, arma y protege a narcoterroristas, lo que la convierte en una amenaza global comparable a lo que fue el movimiento fundamentalista Talibán.



“Por mucho tiempo, en territorio venezolano, se le ha dado auspicio y protección a grupos criminales y terroristas colombianos. Les han dado santuario, les han dado armamento, les han dado la capacidad de organizarse logísticamente”, dijo Duque al participar en un foro organizado por la Universidad de Miami y el diario Miami Herald.



Señaló que esta semana presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas un expediente que muestra la ubicación en Venezuela de los cabecillas de organizaciones terroristas protegidas por el régimen de Maduro, así como las coordenadas de aeropuertos clandestinos desde donde transportan droga.



También muestra la ubicación de campos de entrenamiento, de acuerdo con el diario El Nuevo Herald.



Aseveró que la protección que el gobierno de Maduro le da a grupos armados ilegales es comparable a la que el régimen del Talibán en Afganistán le daba a la red terrorista de Al-Qaeda.



“Este dossier no es una cosa que surgió hace dos o tres meses, es un cúmulo de evidencias que ha sido presentadas de manera organizada y que además muestra la presencia de cabecillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en territorio venezolano, como la presencia también de la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, dijo.



Duque indicó que esta situación justifica la adopción de mayores sanciones, tras la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela.



“Esto no es una confrontación geopolítica, esto no es un choque de potencias. Esto, de lo que se trata, es de ponerle fin a una dictadura que está auspiciando terroristas y ponerle fin a una dictadura que está generando la más grave crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente”, sostuvo.



Consideró que hay una coalición de más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y coinciden con sus objetivos: la salida de Maduro, la conformación de un gobierno de transición y elecciones libres, por lo que esta semana fortalecerán el cerco diplomático y las sanciones contra el actual régimen venezolano.