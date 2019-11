Presupuesto pegaría a producción y costo de alimentos: CNC

Ciudad de México.- El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, advirtió que los resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se observarán dentro de seis meses cuando, según él, se presentaría carestía y escasez de alimentos.



En rueda de prensa expuso que los apoyos a la comercialización para pequeños y medianos productores son determinantes, y cuando el productor no tiene la seguridad de que venderá su cosecha prefiere no sembrar porque después no tendría con qué pagar sus créditos.



Acompañado de un grupo de dirigentes campesinos, Ismael Hernández Deras denunció que en el Presupuesto se eliminaron diversos apoyos a los productores y por ello consideró que el primer producto que subirá de precio es la tortilla, porque se trata del alimento básico de los mexicanos y auguró escasez.



En tanto, al no haber apoyos para los productores de sorgo, que es el alimento de las aves, el impacto repercutirá en el costo del huevo y escasez, pero al mismo tiempo mermará la producción de pollo.



Por ello, sostuvo que apoyar a los productores beneficia a los consumidores, ya que si la producción de alimentos se mantiene en los mismos niveles los precios se estabilizan, pero cuando se encarecen los insumos de producción y cuando no hay apoyos a la comercialización se encarece el producto porque hay poca oferta.



Hernández Deras anotó que los campesinos seguirán, a través de sus organizaciones, solicitando las obras de infraestructura que se requieren y los apoyos para su producción, pero aclaró que “nosotros nunca hemos repartido los recursos para los campesinos, son ellos mismos quienes los gestionan, de acuerdo con sus propias características”.