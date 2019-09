Pretendía Chivas a ‘Gio’

Ciudad de México.- Giovani dos Santos reveló que Chivas sí lo llegó a contactar, pero que él siempre tuvo el sueño de jugar con el América.



“Sí, me contactaron de Chivas. Yo siempre comenté desde que estaba en Europa que mi sueño era jugar para el América, respeto a la institución de Chivas, creo que es una gran institución, pero yo siempre he sido del América”, dijo “Gio”.



El atacante comentó que está feliz con las Águilas pese a que no ha podido tener continuidad por las lesiones.



“Agradecido con la afición por las muestras de cariño, ahora ya recuperado (de la lesión) me siento bien y espero poco a poco recuperar mi mejor versión.



“Mi cabeza está en el América, y espero poder terminar mi carrera aquí, estar muchos años, estoy muy feliz acá”, indicó.