Prevén 12 mil retirados con Afore en 2021

"El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) nunca consideró el mercado informal, tenemos que reformarlo para incorporar a los trabajadores y capturar la realidad del mercado laboral.



"Desde que establecieron las mil 250 semanas de cotización consideraron que los mexicanos tendrían que trabajar 25 años, cuando la realidad es que entramos y salimos del mercado laboral y nos volvemos independientes, consultores, de pronto trabajamos en un negocio fijo y es complicado llegar a ese número de semanas, el sistema de pensiones debe reconocer este mercado laboral", manifestó González.

"Tenemos que reformar para integrar a los mercados independientes e incorporar a la realidad varios supuestos", declaró.



González recordó que en el SAR se manejan 64 millones de cuentas cuyos recursos representan 15 por ciento del PIB.



Asimismo, dijo que en la convención se analizarán los cambios que se requieren en el SAR.



"Estamos a tiempo de llevar a cabo los ajustes", indicó.

