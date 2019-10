Prevén legalización de la mariguana para la próxima semana

se alista para aprobar, la próxima semana, la, la cual prevé regularizar la venta, cultivo, exportación, importación, publicidad, portación y siembra de la mariguana, tanto para consumo propio (lúdico o recreativo) como con fines terapéutico, farmacéutico o paliativo e industrial.Así lo adelantó el presidente de la, quien dijo que se trabaja para contar con esa legislación antes del 31 de octubre, ya que “hay una gran disposición de la oposición, a pesar de los distintos puntos de vista. No tenemos de otra, o se regula o cada quien hace lo que quiere”.En entrevista con, señaló que se analizará concobrar un gravamen similar alestablecido para cigarros y refrescos, que podría ser de dos por ciento por gramo comercializado.“Vamos a visualizarlos (impuestos); así lo está pensando la, como el alcohol y el tabaco”, afirmó.Hay una gran disposición de la oposición, a pesar de los distintos puntos de vista. No tenemos de otra, o se regula o cada quien hace lo que quiere”. Julio MenchacaAsimismo, reconoció que, aunque se crea por ley un, no se tiene un estimado del presupuesto que requerirá, por lo que también se trabaja con la dependencia que encabeza Arturo Herrera para determinar los recursos que tendrá este órgano descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el cual se prevé entre en funciones el 1 de enero de 2021.“(El instituto) va a tener en contraprestación un ingreso, precisamente por la materia fiscal que va a implicar la comercialización, las licencias y los permisos”, comentór.El dictamen, preparado por las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, Segunda, prevé además modificar la Ley General de Salud para aumentar de cinco a 28 gramos los permitidos para consumo personal de la hierba.No es la única vez que ha sucedido, aunque no es lo recomendable entrar en falta (por la no aprobación de la norma en el plazo fijado”.El coordinador de Morena, Ricardo Monreal aceptó que hay fuertes presiones de quienes quieren hacer negocios legítimos: “La verdad es que hay muchos intereses, es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí”.Minimizó que este jueves se haya cumplido el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar la regulación de la mariguana en el Congreso de la Unión, pues “no es la única vez que ha sucedido, aunque no es lo recomendable entrar en falta”.El Dato: La ley establece sanciones de hasta 40 mil Unidades de Medida (3.37 mdp) pot tener más de una licencia de las señaladas en la ley.