Prevén que cuerpo de José José llegue a México la próxima semana

“Nuestro objetivo era llevar a José José a México, lo hemos logrado, eso para nosotros es maravilloso, no fue fácil, estábamos dispuestos a arrodillarnos, pero ya se hizo un acuerdo por escrito, firmado, va a ser respetado y estaremos volando lunes o martes, todavía no nos dice el país”, comentó en entrevista telefónica con Javier Poza.



“Estamos contentos porque está contemplado el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe y después enterrarlo junto a su mamá, como era su deseo, como el así me lo expresó y yo lo hice saber en la junta.



“Va el señor a su México, a despedirse y dar las gracias como lo hacía después de cada show, hasta la última persona que se forme será atendida”, confirmó.

El cuerpo de José José será repatriado y llegará a México la próxima semana, así lo aseguró Laura Nuñez, la ex representante de El Príncipe de la Canción, confirmó Milenio Durante una entrevista para Grupo Fórmula, Nuñez explicó que tras la reunión de José Joel, Marysol y Sara Sosa en el consulado de México en Miami se llegó a un acuerdo y que ya está firmado un documento para que los restos del cantante sean trasladados a su país natal.La ex representante reveló que debido a que existen procesos legales de por medio, no puede revelar muchos detalles de lo que los hijos de José José dialogaron durante su reunión, pero que el fin de semana se realizarán homenajes en Miami.El primero será el viernes 4 de octubre y el segundo está programado para el domingo 6 de octubre.Nuñez explicó que en cuanto tengan los documentos de repatriación, sus hijos viajarán a México para llevar a cabo la voluntad del intérprete, pues ya se están organizando los servicios funerarios en los sitios en los que quería ser despedido.