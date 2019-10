Prevención del cáncer puede ayudar a cambiar la vida de coahuilenses

Saltillo, Coah.- “La prevención, lo puede cambiar todo, por lo que es muy importante acercarnos a nuestro centro de salud donde todas estas pruebas y detecciones son gratuitas, no sólo en este mes de concientización, sino todo el año el Gobierno del Estado tiene atención para poder detectar a tiempo todo tipo de cáncer en la mujer”, aseguró Elsa Sonia Alvidrez de la Torre, sobreviviente de cáncer cervicouterino.



Madre de dos hijas, enfermera de profesión y de vocación, Elsa Sonia combatió este padecimiento durante tres años, en los que el apoyo de su familia fue fundamental para que los diversos tratamientos realizados en el Sector Salud sirvieran para poder vencer este mal.



“Se me cayó el mundo al saber que tenía cáncer, pero saqué fuerza y decidí iniciar con los tratamientos inmediatamente, que aunque fueron muy largos y dolorosos, fue gracias a mi familia y al apoyo del Gobierno y de los médicos que logré salir adelante”, expresó Elsa Sonia, quien además es parte del grupo de sobrevivientes de cáncer “Guerreras por la Vida”.



En este tenor, Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, destacó la importancia de que la población femenina “tenga conciencia que durante todo el año, el Sector Salud tiene listos a su personal médico y la instrumentación para realizarse la exploración mamaria y la detección oportuna de cáncer cervicouterino”.



“El cáncer de mama es la principal causa de muerte en nuestras mujeres, por lo que hemos acercado en este mes las brigadas médicas en los municipios más alejados, así como en las colonias de las principales ciudades, para enseñar a las mujeres y niñas a partir de los 9 años, a poder detectar de manera oportuna cualquier alteración”, explicó.



De esta manera, la Secretaría de Salud de Coahuila, por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, mantiene su intensa jornada por el Mes de la Lucha Contra el Cáncer de la Mujer, con la instalación de brigadas en diversas colonias de las principales ciudades de la entidad.



Para reforzar la lucha contra el cáncer durante el mes de octubre, la Secretaría de Salud ha acercado sus unidades móviles a la comunidad a través de la realización de mastografías, exploraciones mamarias, papanicolaou y aplicación de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano.



Adicionalmente a ello, ha realizado macrobrigadas en 25 empresas, ejidos y colonias diversas de las 8 Jurisdicciones Sanitarias, con testimoniales de sobrevivientes de cáncer y se ha contado con la asistencia de autoridades del Sector Salud y habitantes.



Romero Reyna informó que se han efectuado al día de hoy 36 eventos en todos los municipios para llevar el mensaje de la prevención.



“Se han realizado distintos eventos, como el de esta semana que realizamos una macrobrigada de salud con apoyo de la Fundación RCG, en la Colonia Satélite Sur, de Saltillo”, detalló la subdirectora de Medicina Preventiva.



Con la intención de acercar los múltiples servicios médicos y facilitar la atención a las personas que debido a diversas circunstancias no pueden acudir a consultarse en sus unidades médicas, la Secretaría de Salud llevó sus unidades móviles en detección de diferentes tipos de cáncer, así como diabetes e hipertensión, además de vacunación contra influenza y mucho más.



“Además nos congratulamos con el resto de las dependencias que han hecho suyo este llamado que hizo el titular de Salud, Roberto Bernal Gómez, para que se sumaran a esta causa, hemos visto cómo diversas áreas han realizado actividades y eso nos alienta mucho”, finalizó Romero Reyna.