Prevención del Maltrato Infantil en el ámbito familiar

¿Qué es el maltrato infantil?

Tipos de Maltrato:

Factores de Riesgo

Propios del niño:

De los padres o cuidadores:

De la comunidad:

De la sociedad:

Signos y síntomas de sospecha de Maltrato Infantil

Abuso Físico

Abuso Sexual

Abuso Psicológico

Negligencia

Trabajo Infantil

Efectos del Maltrato

¿Qué hacemos en CENSIA?

publica en su portal una apartado que ilustra los tipos de maltrato infantil en el ámbito del hogar y como prevenirlo.Toda agresión u omisión intencional, física, sexual, psicológica o negligente, contra una persona menor edad, antes o después de nacer y que afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o largo plazo.Es cualquier acto no accidental que provoqueLa práctica de un contacto físico o visual, cometido por un individuo en el contexto sexual; con violencia, engaño, o seducción, ante la incapacidad del niño para consentir, en virtud de su edad y diferencia de poder. Es dirigido hacia el silencio de la ofensa grave que puede sufrir un menor en su dignidad.Son las acciones, generalmente de tipo verbal o actitudinal que provocan en el niño daños emocionales, por ejemplo: rechazar, ignorar, aterrorizar, no atender sus necesidades afectivas, de socialización, de desarrollo de la autoestima positiva, estimulación, etc.Es cuando no se atienden las necesidades básicas del niño (alimentación, salud, educación, vivienda, etc.), así como el incumplimiento de los deberes de cuidado y protección.Los factores de riesgo para el Maltrato Infantil existen al nivel individual, familiar, comunitario y social; estos influyen en la probabilidad de que el maltrato infantil ocurra, se repita o cese.Edad inferior a cuatro años y la adolescencia.El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres.Tener necesidades especiales, enfermedades crónicas o rasgos físicos anormales (discapacidad). Sexo femenino.Antecedentes personales de maltrato infantil.Falta de conocimientos o expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil.Consumo indebido de alcohol o drogas.Participación en actividades delictivas.Extrema pobreza, desempleo y/o disfunción familiar.Problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia.Ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia.Aislamiento en la comunidad o falta de una red de apoyos.Usos y costumbres arraigados en las zonas rurales.Falta de concientización de que es el maltrato infantil.Desigualdades sociales y de género.Falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones.Disponibilidad fácil del alcohol y drogas.Políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, pornografía, prostitución y trabajo infantil.Normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo.Lesiones múltiples y en diferentes partes de su cuerpo (ojos morados, parpados hinchados, hemorragia en el ojo o fractura de nariz).Huellas de mordeduras humanas, cicatrices en zonas no visibles del cuerpo, marcas de ataduras en muñecas y tobillos.Fracturas simples, múltiples y/o expuestas (se ve el hueso), no explicables o confusas; esguinces (hombros, brazos, cuello, columna, rodillas y tobillos), fracturas de repetición o en diferentes grados de consolidación.Quemaduras (químicos, cigarros, planchas, hornillas, sartén, agua hirviendo o frío).Zonas del cuero cabelludo sin pelo y cabello con diferentes longitudes, arrancamiento parcial o total del pabellón auricular por jaloneo.Cambios de actitud ante la presencia de un adulto.Abusa de los animales u otros niños lastimándolos e incluso matándolos.Los padres enferman repetidas veces al niño con la finalidad de tenerlo hospitalizado (Síndrome de Munchausen).Dificultades para caminar o para sentarse.Fractura en pelvis y/o dislocación de las articulaciones de la cadera.Heridas o desgarres perineales y anales, así como hemorragias vaginales y/o rectales.Enfermedades de transmisión sexual.Retraimiento, llanto fácil y/o agresión.Demuestra conocimientos sobre la sexualidad que parecen muy sofisticados.Se une rápidamente a desconocidos o nuevos adultos en su entornoEscapa de su casaConductas autodestructivasEstados de ánimo muy cambiantes y extremistas.Comportamientos extremos (sumisión a exigente, pasividad a agresión, retraído a extrovertido).Se comporta como adulto o demuestra cierto infantilismo.Está retrasado en su desarrollo físico o emocional.Depresión leve, moderada o severa (ideas suicidas).Dice que no tiene un vínculo afectivo con sus padres, “nadie lo quiere”.Miedos, fobias, conductas aberrantes (tartamudeo).No quiere dormir solo, duerme con la luz encendida, miedo a la obscuridad.Enuresis (se hace pipí), encopresis (se hace popó), onicofagia (se come las uñas), autoarrancamiento del cabello.Falta a la escuela con frecuencia.Pide comida o dinero, o los roba.Carece de atención médica o dental (caries, perdidas de piezas dentales, gingivitis).No tiene vacunas o están incompletas para su edad.No tiene ropa suficiente para protegerse del clima, con frecuencia huele mal y se encuentra sucio y con piojos.Abusa el alcohol u otras drogas, se acompaña de mal comportamiento y alteraciones de conducta.Mala alimentación que se traduce en: desnutrición, sobrepeso u obesidad.El Trabajo Infantil también es otra forma poco considerada de Maltrato Infantil. Ocasiona enfermedades físicas y emocionales en niñas y niños como:Minería: Asma, neumopatías, bronquiolitis, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), silicosis, cáncer de pulmón.Comercio: Talla baja, fractura de huesos, esguinces, deformaciones óseas.Agricultura y pesca: Enfermedades infecciosas, alergias, dermatitis, micosis en piel, diarreas, parasitosis, deshidratación, cáncer e intoxicaciones.Las víctimas del Maltrato Infantil pueden experimentar consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que pueden ser de carácter físico y/o psicosomático (afectan la esfera afectiva/emocional, conductual y social de las víctimas); y que pueden derivar en enfermedades mentales, desarrollo de hábitos disfuncionales, conductas de riesgo y desadaptativas, pero sobre todo con la pérdida de confianza en los demás, por lo que presentan dificultades para la interacción social, las relaciones afectivas y en ocasiones, de carácter sexual.En CENSIA , contamos con la estrategia de Prevención del Maltrato Infantil en el Ámbito Familiar que se encarga de:Capacitar al personal de salud sobre el Maltrato Infantil y como prevenirlo.Desarrollar competencias parentales, del personal de salud, de estancias infantiles y de escuelas para prevenir el maltrato infantil.Realizar campañas de prevención y sensibilización en contra del maltrato infantil.Establecer convenios de colaboración con otras instituciones y dependencias para fortalecer la detección oportuna y la prevención del maltrato infantil.Coordinar las redes de apoyo formales (Ministerios Públicos, organizaciones públicas o privadas, Organizaciones No Gubernamentales locales) e informales comunitarias. Editores de textos mexicanos. México, 2017.Marx J. “Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice”. 8th ed, Saunders. USA. 2013.Kliegman R. “Nelson Textbook of Pediatrics”. 20th ed, Elsevier. USA 2016.Adell-Grass A. “La puericultura y su importancia en la cultura actual” Graphimedic. México, 2010.