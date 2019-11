PRI exige a AMLO regresar el Fondo Minero

Saltillo, Coah.- Rodrigo Fuentes Avila, candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador regresar a Coahuila los recursos del Fondo Minero para que los municipios generadores del mismo puedan realizar más obras.



“Desde aquí, desde la Región Carbonífera y desde el municipio más priísta del estado, Martha Loera y yo respaldamos a la senadora Verónica Martínez, y le exigimos al Presidente que reestablezca el Fondo Minero”.



“Pero si el Presidente no quiere, entonces que no se lleve esos recursos, que los invierta en los cinco municipios de la Región Carbonífera, donde se generan”.



En reunión con militantes, luego de recorrer 32 municipios en 22 días de campaña, Fuentes Avila lamentó la cancelación del programa, gracias al cual, en 2018, Progreso pasó de tener 1.6 millones de pesos en ingresos propios, a 12.7 millones.



Se invirtió en obras de pavimentación, alumbrado público, agua potable, construcción de un techo para una cancha de usos múltiples y la ampliación de una plaza, entre otros proyectos.



“Gracias al Presidente de la República y a su partido Morena, el Fondo Minero creado por el PRI en 2014, ha sido cancelado a partir del 2020. Todos esperábamos que los senadores de Coahuila, Armando Guadiana y Eva Galaz, hicieran una defensa del Fondo, como sí lo hizo la senadora del PRI, Verónica Martínez.



“Esperábamos que Guadiana y Eva Galaz, votaran a favor de conservar el Fondo Minero, que cumplirían con su trabajo y estarían presentes durante la discusión en el Senado, que subirían a tribuna y públicamente se manifestarían en contra de la propuesta de Morena, para recaudar 4 mil millones de pesos en las comunidades mineras y después, llevarse esos recursos a otras partes del país”.



Añadió que Guadiana, en entrevista televisiva, admitió no haber estado presente durante la votación en el Senado.



“Decidió salirse de la sesión, ausentarse y esconderse para no asumir su responsabilidad”, sostuvo.



Fuentes Avila señaló que el Presidente prometió no mentir, no robar y no traicionar, por ello el PRI le exige que cumpla, porque los legisladores del tricolor seguirán trabajando para recuperar los grandes avances que ya se habían logrado en el país y que ellos, desde el Gobierno Federal están destruyendo con sus ocurrencias.