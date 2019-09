Priístas elegirán dirigentes mediante consulta directa a la base

Saltillo, Coah.- El PRI elegirá a su presidente y secretario general mediante consulta directa a la base, es decir, con votación directa, para el periodo 2019-2023; así lo determinó por unanimidad el Consejo político Estatal.



Esto, durante la XXVIII Sesión Extraordinaria, donde se aprobó la ratificación del acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, que designó a Adrián Herrera López como Presidente Provisional del CDE del PRI Coahuila y a Lilia Gutiérrez como Secretaria General.



Los consejeros estatales también aprobaron gastar 192 mil 424 pesos como tope de gastos de proselitismo para la elección de los titulares de la Presidencia y la Secretaría General del CDE, así como el tope de gastos para la elección de consejeros políticos estatales para el periodo 2019-2023. La convocatoria será lanzada en un plazo de 60 días.



Herrera López agradeció la confianza otorgada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN, para coordinar las tareas que consoliden al partido como la fuerza política más democrática en Coahuila.



“Alito es fiel a su origen, es congruente entre el decir y el hacer y es responsable con el futuro que le reclama la sociedad; una sociedad agraviada, engañada que pide a toda costa, respondamos al tiempo que nos toca vivir, con altura de miras y sin egoísmos, anteponiendo el interés de México al interés sectario o de grupos”.



“Por ello, Alito y Carolina (Viggiano Austria, secretaria general), en la democracia, encuentran la razón de actuar de nuestro partido. Así se construye el mañana y así vamos a ganar en Coahuila el año próximo”.



Expresó que hay quienes vieron renacer la figura de un caudillo tras la elección presidencial, pero, a pocos meses de distancia, quedó de manifiesto que las ideas sin sustento, las buenas intenciones, sin planes ni programas, no caben en la sociedad.



“Hoy, no hay espacios para proyectos personales. Hoy, es el momento de un proyecto de partido y de nación. Es momento de que el PRI actualice su organización y estructura para reflejar las nuevas condiciones y dinámicas sociales del país”.



Añadió que hay sumas que restan, sumas que dividen, éstas no tienen en el partido. Hoy vamos por sumas que suman y por las sumas que multiplican para que podamos seguir creciendo, con una militancia fuerte, activa y valiente.



José María Fraustro Siller, representante del gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, aseguró que el PRI está en un proceso de renovación completa y total.



Con la nueva dirigencia nacional, dijo, el tricolor inició una nueva etapa, la de los procesos internos abiertos en la renovación de sus dirigencias.



“La sociedad tiene claro que las decisiones autoritarias y las imposiciones ya no son permitidas y si la sociedad lo tiene claro, el partido lo hemos entendido de mejor manera. El PRI de Coahuila ha avanzado de manera ejemplar en este sentido, por eso, desde finales de 2018 inició la ruta para la transformación democrática”.



Así, inicia el proceso abierto para elegir a la dirigencia del CDE, a los consejeros políticos estatales y municipales, y los consejeros serán los primeros responsables en asegurar que sea un proceso austero y transparente.



La convocatoria será emitida por el CEN, que será vigilante de que todos los militantes sean respetados en sus derechos para asegurar un proceso imparcial, con condiciones de equidad y con certeza en el resultado.