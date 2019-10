Primer ministro gasta 16 mdd en su amante

. Hace dos semanas Future TV, el canal de televisión del que era propietario, echó el cierre tras meses de impagos a sus empleados. Ahora, un escándalo desvelado pora su maltrecha reputación: el político suní entregó hasta 16 millones de dólares a una modelo sudafricana con la que supuestamente mantuvo una relación extramarital.Según el rotativo, una serie de documentos y declaraciones obtenidas de un tribunal sudafricano demuestran que Hariri realizó transferencias bancarias por valor de 14,6 millones de euros a Candice Van Der Merwe, una modelo de 26 años a quien conoció en 2013 durante la estancia de ambos en un lujoso complejo de vacaciones en las islas Seychelles.En aquel paradisíaco entorno,en la que el libanés colmó de caros regalos a una joven con la que se llevaba 23 años de diferencia. Hariri se casó en 1998 con Lara al Azem, hija de un rico constructor sirio. La pareja tiene tres hijos: Hosam (20), Lulua (18) y Abdelaziz (14). Por aquel entonces, la sudafricana apenas había trabajado. Su imagen había aparecido en anuncios de bebidas energéticas y calendarios de bikinis. Sus ingresos anuales no superaban los 5.400 dólares.Su estrecha amistad con Hariri le cambió la vida. Las transferencias bancarias se registraron cuando el político y magnate libanés no ostentaba cargos públicos en la tierra de los cedros. Ya había sido primer ministro pero en aquel momento era únicamente líder del Movimiento Futuro, su partido político, y vivía a caballo de Francia y Arabia Saudí, donde administrabaque heredó de su padre Rafik Hariri asesinado en 2005 y que terminaría quebrando en 2017.En mayo de 2013 Van Der Merwe tuvo su golpe de suerte. Recibió de un banco libanés 15.299.965 dólares. Tal cantidad de dinero hizo saltar las alarmas del fisco sudafricano, que resolvió que el ingreso estaba sujeto a impuestos. Ante la justicia, la modelo alegó que se trataba de un regalo de Hariri y que -conforme a la legislación local- estaba libre de tasas.Entre los documentos aportados, figura un correo electrónico en el que la joven proporciona los detalles de su cuenta bancaria al libanés. En la misiva, le informaba a Hariri que con esa suma de dinero adquiriría un inmueble.La transferencia no sería el único generoso regalo realizado por Hariri. La investigación judicial también determinó que la modelo había recibido como dádivas un Audi R8 -"el coche de sus sueños"-; dos teléfonos móviles -uno de ellos provisto de roaming internacional; y un Land Rover Evoque. Unos regalos por valor de más de 250.000 dólares que fueron añadidos a la deuda con el fisco.