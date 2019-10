Saltillo, Coah.- Con más de 300 participantes se llevó a cabo la primera edición del Circuito Nacional de Caminata Coahuila 2019, siendo la Alameda Zaragoza el circuito donde los marchistas compitieron en distintas categorías.



Alina Garza Herrera, directora del Inedec, en compañía del marchista olímpico Bernardo Segura, encargado de promocionar esta disciplina a nivel nacional, fueron quienes encabezaron el banderazo de salida de los competidores.



Marchistas procedentes del Estado de México, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, entre otros, fueron los que estuvieron presentes en este magno evento, que tuvo por objetivo el promover una de las disciplinas con más éxitos a nivel olímpico para el país.



Dicha competencia se desarrolló en las distancias de 3, 5, 8 y 10 kilómetros, dentro de las categorías on Promocional (13 años); Sub 16 (14-15 años); Sub 18 (16-17 años); Sub 20 (18-19 años) y Sub 23 (20-21 y 22 años); todas las categorías en las ramas varonil y femenil.