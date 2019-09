Primeras Imágenes: Dos terremotos causan pánico en Albania

O kush ka ardh me chillit mongi edhe mos mu bo, terrmeti ne Durres pic.twitter.com/IphzXqr7Zl — tengi (@gentshbn) 21 de septiembre de 2019

Albania ha registrado este sábado dos terremotos que sucedieron con un espacio de 11 minutos entre ambos, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).El primer sismo, de magnitud 5,6, se produjo a las 14:04 UTC, con el epicentro localizado a 6 kilómetros al norte de la ciudad de. Once minutos más tarde, a las 14:15, se produjo otro terremoto de magnitud 5,1, cuyo epicentro se localizó a 9,2 kilómetros de dicha ciudad.La profundidad de ambos movimientos telúricos fue de 10 kilómetros.En las redes sociales circulan fotos y videos grabados de los dos terremotos.Uno de los testigos compartió un video en que se aprecia cómo el sismo causa ondas en la superficie de una piscina.Otra grabación muestra dos coches semidestruidos por los escombros de un edificio afectado por el sismo.El movimiento telúrico también se dejó sentir en varias otras ciudades albanesas, entre ellas Tirana, "causando pánico entre los ciudadanos", según el canal local TV Klan.El Ministerio de Defensa nacional anunció que se trata de uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados durante los últimos 20-30 años, informó el medio.Mientras no se informa aún de víctimas, ya se han reportado daños materiales, detalló RT.Los más adultos tienen el deber y la responsabilidad de organizar la autoprotección del grupo familiar, a tal manera que los miembros aprendan sobre los primeros auxilios.Siempre es necesario tener a mano una linterna, un radio con baterías y un botiquín de primeros auxilios. También es primordial conocer la ubicación de seguridad de las viviendas y el funcionamiento de las llaves generales de luz, agua y gas.Es urgente mantener retirados los objetos pesados ubicados en partes altas de estanterías, roperos o armarios.Durante el evento sísmico hay que mantener la calma y transmitir seguridad a los demás. Asimismo no encender fósforos, ni velas, ya que puede haber pérdidas de gas y registrase explosiones o incendios.Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.Tras registrarse el sismo es importante la verificación de las personas que están a su alrededor. Recuerde que cuando ocurre un temblor siempre hay réplicas.