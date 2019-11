Productor de Bohemian Rhapsody hará película de los Bee Gees

Ciudad de México.- Los Bee Gees, conocidos como “Los Reyes de la Música Disco”, tendrán una película biográfica, misma en la que ya trabaja Graham King, productor de Bohemian Rhapsody, cinta reconocida con el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA.



Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, que irrumpieron en la escena a finales de los años 50, han vendido a nivel mundial más de 220 millones de discos. El trío ingresó al Salón de la Fama de los Compositores en 1994.



Fue gracias a esta agrupación que la música disco se convirtió en toda una cultura gracias también a Saturday Night Fever, película de John Badham que protagonizó John Travolta y para la que el grupo produjo la mayoría de los temas.



La última actuación del trío fue en 2001. Dos años después falleció Maurice a causa de una torsión intestinal. En 2006 Barry y Robin reaparecieron juntos en concierto. Robin murió en 2012 tras una larga batalla contra el cáncer y con ello fue el fin de los Bee Gees.



De acuerdo con Deadline, la historia de los creadores de éxitos como Stayin' Alive, Night fever y How deep is your love, llegará a la pantalla grande de la mano de King, Paramount Pictures y Sister. Hasta el momento no hay más detalles, toda vez que los productores recién comenzarán la búsqueda por el guionista.