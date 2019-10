Productores de alimentos piden revisión a alimentos de tianguis

La industria privada de alimentos y bebidas pide al gobierno la misma atención y dedicación a los alimentos del–que se encuentran en tianguis, puestos de comida de la calle y otros— como lo ha puesto sobre los alimentos procesados para combatir ely laen México, luego de que la Cámara de Diputados aprobará este martes el“El reto mas importante es que todos nos pongamos a trabajar en el combate al sobrepeso y obesidad en una estrategia integral que no empieza ni se acaba con el etiquetado. Lo que necesitamos es todo un programa de educación nutricional, necesitamos combatir la informalidad", señaló Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (). "Yo me atrevería afirmar que el grueso de la ingesta calórica que hacemos los mexicanos son no etiquetadas, está en el mercado informal cuya información nutrimental es casi inexistente ”.De acuerdo con la organización, que representa a 33 empresas de la industria de alimentos y bebidas, solo el 30% de la dieta diaria de los mexicanos viene de productos procesados o etiquetados.En cuanto a los detalles del etiquetado frontal, aseguró que aún tienen oportunidad de hablar con la Cámara de Senadores a través de una mesa de trabajo— en la que van a discutir la Norma 051, que debe detallar la implementación de esta medida — y en donde solicitarán un etiquetado que informe al consumidor, que permita distinguir los contenidos en exceso de calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares, que sea universal y con la que los consumidores puedan comparar y hacer un análisis de los alimentos para que la no haya huecos en información.“El gran reto es compaginar lo que deben de ser ciertas advertencias, porque en efecto esos nutrientes en exceso podrían representar un riesgo, pero deben contener información fehaciente y cuantificable que permita no solo advertir también informar para que el consumidor tenga una. El etiquetado es la pieza de un rompecabezas”, añadió Zabludovsky.En esta mesa de trabajo, que ha llevado a cabo ya 10 sesiones, se discute desde hace dos meses la Norma 051, y en estos días se instalarán comités de normalización donde trabajan en conjunto con las Secretarías de Salud y de Economía para realizar un anteproyecto de la norma, que defina cómo deben ser especificados los criterios del etiquetado.“Ahí esperamos que nuestros puntos de vista sean escuchados”, añadió el directivo.Una vez concluidas las discusiones en donde participarán civiles, la industria privada y gobierno, sin definir fecha, debe ser publicada. El plazo de transición aproximado –basándose en el cambio de etiquetado en 2014— que tendrán las empresas se calcula entre un año a un año y medio, debido a que hay productos con vida de anaquel más larga y hay que esperar a reposición de inventarios.“Lo mas importante no es la rapidez, sino la calidad del proceso. Debo de reconocer que luego vemos en el ejecutivo una prisa en el proceso, que lo importante es tener una buena norma en vez de una norma rápido”, señaló Zabludovsky.Finalmente pidió que reconocieran los esfuerzos de la industria en la innovación para realizar porciones más pequeñas y en la reformulación de sus productos –que en los últimos años ha sido de más de 2,600 productos—con menos calorías, menos azúcar, menos grasas trans o edulcorantes no calóricos.