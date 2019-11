PRONNIF asesora a migrantes no acompañados

Acuña, Coah.- Durante el mes de octubre, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Estado (PRONNIF), a través de su Delegación Norte II, brindó 13 asistencias para lecturas de derechos a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.



La encargada de la Subprocuraduría de la región, Abigail García Ramos, explicó que la dependencia coadyuva con los centros de asistencia social que albergan a migrantes no acompañados y les asesora sobre los derechos humanos.



El proceso es, dijo la funcionaria, una vez que llegan al albergue se informa a PRONNIF la presencia de niños, niñas y adolescentes no acompañados y se solicita la atención para la lectura de derechos.



García Ramos explicó que se acude al albergue y para dar lectura a los derechos fundamentales, como son: a la vida, la supervivencia y desarrollo integral, además al disfrute del más alto nivel de salud, a vivir en un ambiente sano y contar con los servicios básicos.



Durante esta atención se les hace hincapié que tienen derecho a la no discriminación, a expresar su opinión, la protección de sus datos personales y, a las personas menores de 14 años, a no trabajar.



Los derechos que se les dan a conocer, apuntó la encargada de la Subprocuraduría, están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas.