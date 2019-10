Propina brutal golpiza a su hijo al verlo bailar con otro joven

La homofobia está lejos de desaparecer y lo peor es que cada vez da mayores pruebas de violencia, crueldad e inhumanidad, casi siempre en contra de personas vulnerables que se convierten en víctimas de esta triste realidad; tal es el caso de un adolescente (o quizá niño) que fue brutalmente golpeado por su padre.El menor del que se desconoce nombre, edad y orientación sexual, tiene que soportar la humillación y el dolor cuando su papá decide flagelarlo tras haberlo visto en un video bailando con otro adolescente. El atacante azota una vara contra la piel desnuda de su hijo en al menos quince ocasiones mientras lo insulta y lo cuestiona sobre su identidad.El agredido intentaba protegerse de los golpes que recibió en las manos, el abdomen, la espalda, las piernas y los pies, y al mismo tiempo gritaba pidiendo al adulto que se detuviera.Por si la agresión física por parte de un familiar no fuera suficiente, las imágenes muestran la indiferencia inicial de las otras personas presentes; empezando por la mujer que está sentada en el mismo sillón donde comienzan los golpes, y terminando con quien está grabando la escena. Sólo al final del video, una segunda mujer, que podría ser la madre, intercede aunque no se sabe si logró detenerlo.Es probable que la familia haya preferido no interferir por miedo a represalias o a hacer las cosas más grandes, pues todo parece indicar que esta no fue la primera vez que el hombre atacó a alguien de esa manera.