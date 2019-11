Proponen elaborar un padrón de funcionarios corruptos

“Mi propuesta es que las sanciones por actos de corrupción sean más amplias, no solo jurídicas, sino que se retiren las cédulas profesionales y adherir a dichas personas a un padrón de corrupción”.

“Como joven me interesa primero no ser parte de este problema. Promoveré entre mi comunidad el rechazo a la transa, a la mentira, y concientizar de que la corrupción que se utiliza hoy en beneficio, mañana vuelve en perjuicio”.

La diputada juvenil Alejandra Rodríguez Rivera, de San Pedro de las Colonias, propuso crear un “padrón de corruptos”, para exhibir a los funcionarios que incurren en esa práctica.“Se requiere empezar a cambiar a la autoridad judicial, que sean ellos quienes pongan el ejemplo con pruebas de confianza en todos los niveles, eliminando el nepotismo y dejando de emplear a personas con falta de competencias para impartir justicia”.Explicó que su primer contacto con la corrupción se dio en el 2011, cuando su padre murió por mal diagnóstico y deficiente atención médica. No falleció porque así era su destino o porque así lo quiso Dios, las causas estuvieron en falta de equipo hospitalario e incompetencia del personal.El mal más grande de México es la corrupción, y todos los vicios que se originan de ella, como el nepotismo, que no permite a los recién egresados con talento obtener un trabajo digno, porque esos cargos son reservados para los amigos y familiares de altos funcionarios.La impunidad, es otro problema, en el que los delitos graves y los menos dañinos por igual para la sociedad quedan sin castigo.Luego, la sociedad sufre el abuso de poder, porque quien ostenta un cargo público queda sin castigo sin enfrentar consecuencias.Estos males, aseguró desde la tribuna legislativa, derivan en un estado de derecho fallido, el cual debería proporcionar seguridad, orden y justicia por parte de las autoridades.Lamentó que la autoridad obtenida se aprovechada para beneficio personal y para destruir la legalidad.La corrupción no distingue niveles, afecta a todos y en grado tal que se deja de creer en la justicia, por eso no se denuncia, refirió.El Congreso del Estado fue sede del Parlamento Juvenil y en el salón de sesiones, 25 diputadas y diputados juveniles abordaron temas como transparencia y rendición de cuentas, oportunidades laborales y educativas para jóvenes, violencia familiar y de pareja, combate a delitos electorales, apoyo al deporte y el uso de las redes sociales para proponer políticas públicas.