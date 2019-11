Proponen multa de $25 mil por tirar colilla de cigarro en la calle

Ciudad de México.- Más de 25 mil pesos podrían pagar en Nuevo León las personas que tiren una colilla de cigarro en la calle.



La diputada por Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, presentó una iniciativa de Ley de Residuos Sólidos para el estado en donde se contemplan severas sanciones para los ciudadanos que tiren sus colillas de cigarro en la vía pública.



La multa iría desde los 2 mil 534 pesos a 25 mil 374 pesos en caso de aprobarse la iniciativa presentada por la legisladora local.



Barrón destacó que la población no le da la importancia necesaria al manejo de estos residuos que son altamente contaminantes.



“Siempre se nos olvida el problema tan grande que generan estas colillas de cigarro, contaminan ríos”, señaló.



Detalló que estos desechos de los cigarros que se fuma la gente representan el 30 por ciento de la basura que se produce a nivel mundial.



“Es necesario obligar a las empresas, negocios y dependencias de gobierno a contar con recipientes especiales para el depósito y posterior manejo de colillas de cigarro y al mismo tiempo sancionar a quienes no cumplan con esto”, indicó.



En el caso de las empresas las sanciones irían de 42 mil 245 pesos a los 168 mil 980 pesos, pero en el caso de los municipios, dependencias y gobiernos las multas serían desde los 84 mil 490 pesos al millón 689 mil 800 pesos.



Lo anterior en caso de que no cuenten con contenedores especiales para los cigarros y la separación de basura orgánica e inorgánica.