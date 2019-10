Proponen prohibir a menores viajar en motos

Saltillo, Coah.- El PRI plantea prohibir que en motocicleta, viajen pasajeros menores de 5 años de edad o que habiendo cumplido esa edad, estos no puedan sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal de pasajeros.



Jesús Andrés Loya Cardona, diputado, señaló que la adición del Artículo 256 Bis a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, pretende evitar que la integridad física y mental de los menores se vea afectada por transportarse en vehículos que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su desplazamiento.



“Dado que no existe una convención respecto a la edad o altura mínima requerida para transportarse en motocicleta, se alienta a que se tome como referencia otro elemento de seguridad de las motocicletas como es el posapié”.



“Así, las recomendaciones generales a nivel internacional se inclinan por requerir que los ocupantes niños tengan la altura suficiente para poder utilizarlo, como elemento complementario de seguridad”.



Los motociclistas son un grupo particularmente vulnerable en la carretera. Algunos estudios indican que el riesgo de sufrir lesiones en motocicleta es entre 10 y 30 veces superior al correspondiente de los conductores de automóviles.



En México circulan más de 3.5 millones de motocicletas y en los últimos años, los accidentes que involucran a sus conductores aumentaron en casi 43%, y es la segunda causa de accidente de tránsito más común en los estados.



“Estos accidentes viales han sido considerados como la principal causa de muerte en niños y adolescentes en América Latina, de conformidad con el Estudio sobre condiciones de niños en motocicletas de América Latina”, refirió.



-En Brasil, prohíben viajar en moto a menores de 7 años.



-En Paraguay, los menores de 12 años no pueden viajar en moto-



-En Bogotá, lo prohíben a menores de 10 años.



-En Buenos Aires, lo prohíben a jóvenes de 16 años.