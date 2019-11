Proponen sancionar a quienes no voten

"Para este fin, propone que en el Padrón Electoral se incluya una tercera sección, en la cual se asienten los datos de los ciudadanos infractores al deber de votar. El documento considera que estas medidas podrían auxiliar a evitar el abstencionismo electoral", se expone en un comunicado.

"El abstencionismo daña a la democracia, por lo que considera necesario adoptar medidas para su disminución, sin contar el costo financiero que ésta práctica representa para el Estado mexicano", detalló.

El PAN en el Senado propuso una iniciativa de reforma para infraccionar a los ciudadanos que no acudan a las urnas a ejercer su voto sin una causa justificada., autora de la propuesta, señaló que el objetivo es reducir el abstencionismo electoral.La infracción planteada consiste en la suspensión de derechos electorales durante un año.Además, el ciudadano infraccionado no tendría derecho a hacer trámites gubernamentales.La legisladora detalló que, aunque en el País el ejercicio del voto es tanto un derecho como una obligación, los índices de abstencionismo son elevados, especialmente porque los ciudadanos no se identifican con ningún partido o rechazan el sistema político.La iniciativa, que propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.