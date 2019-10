Protagonista de El Señor de los Cielos casi mata a un niño

El actor del ‘‘’’,, por poco mata a un niño luego de agarrarlo del cuello en plena escena.Según información de Chisme No Like, el actor tiene problemas con el alcohol, lo cual generó disturbios en las grabaciones de la serie.‘‘Rafael Amaya intoxicado faltaba a las grabaciones, no miraba al protagonista a la cara cuando tenían que ensayar porque le tenía celo porque ahora es el nuevo protagonista’’, señala Javier Ceriani.El conductor continúa hablando sobre el gasto en vano que hacía la producción sólo porque él no se presentaba a trabajar.‘‘Telemundo contrataba un hangar para hacer una toma de aviones para el señor de los cielos, un shot privado, se gastaba 40 mil dólares y el señorito no venía’’.En cuanto al contacto con el menor, Elisa Beristain, describe que ni siquiera había una escena en la que Amaya tuviera que tocar de esa manera al niño, por lo que levantó las alarmas en el set.‘‘En una grabación había un niño y al momento de perder la razón, trata de matar a un niño en escena’’, asegura Elisa.Cabe señalar que hasta el momento, Amaya no ha comentado al respecto.