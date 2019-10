Protege tu celular de estas principales amenazas

Ciudad de México.- Infecciones informáticas, robo y pérdida de la información, aplicaciones no seguras y Wi-Fi público son los principales enemigos públicos del celular, por ello es importante protegerlos con algunas recomendaciones.



De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), las infecciones informáticas son una de las principales amenazas de los teléfonos celulares, pues pueden infectarlos con un software, al usar redes sociales, recibir mensajes SMS o navegar en sitios web fraudulentos.



De ahí que es importante, señala el organismo, no responder ni dar clic a los enlaces que lleguen por mensaje SMS o correo electrónico que suene demasiado bueno para ser verdad o parezca sospechoso.



Además de asegurarse de leer la política de privacidad, reseñas y comentarios de otros usuarios antes de instalar aplicaciones y verificar los permisos que requiere cada aplicación (ubicación, acceso a la información de tus contactos, fotos, micrófonos, cámaras, entre otros)



También sugiere instalar solo las aplicaciones que se requieran y hacerlo desde una fuente confiable, como las tiendas digitales oficiales; evitar conectarte a redes inalámbricas que no conozcas, pues a través de dichas redes alguien puede espiar tu conexión y robar información.



Refiere que otro enemigo es el robo y la pérdida de la información, por ello, es importante utilizar siempre un PIN, contraseña o patrón del bloqueo para el acceso no autorizado al dispositivo.



Asimismo, subraya que es importante activar las herramientas de borrado remoto del celular para que la información contenida no sea vulnerada en caso de robo o extravío.



Un tercer enemigo del celular, resalta, son las aplicaciones no seguras ofrecidas en redes sociales, tiendas o sitios web no oficiales o de dudosa procedencia, pues al instalarse ocasionan un mal desempeño del dispositivo e inclusive pueden filtrar información personal sin consentimiento.



En ese sentido, indica, lo mejor es instalar solo las aplicaciones que se requieran, pero desde las tiendas digitales oficiales, además de leer la política de privacidad y mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, lo que ayudará al equipo a mantenerlo menos vulnerado.



El organismo agrega que otra amenaza es el wi-Fi público, el cual si bien ayuda a conectar de manera gratuita también plantea ciertos riesgos de seguridad a la información contenida en el celular, por ello es importante entrar solo a redes públicas seguras, es decir, aquellas que requieren algún tipo de inicio de sesión, registro de cuenta o una contraseña.



Asimismo, sugiere evitar acceder desde el celular a cuentas bancarias, realizar compras en línea y utilizar tus datos personales cuando te conectes a redes públicas, además de utiliza una VPN o red Privada Virtual para asegurar tu privacidad al usar Wi-Fi público, pues estas redes cifran los datos que envías y recibes mientras navegas asegurando así tu información.