Protesta de taxistas desquicia la CDMX

Cientos deque rechazan el funcionamiento debloquean esta mañana diversos puntos de la Ciudad de México, lo que ha provocado caos y retrasos en el traslado de miles de personas que se dirigen a sus empleos o escuelas.Desde antes del amanecer, los conductores comenzaron a agruparse en puntos como Calzada de Tlalpan, Calzada Zaragoza, Insurgentes Norte, Constituyentes, Viaducto y Paseo de la Reforma, con el Ángel de la Independencia como sitio general de reunión para realizar una caravana hacia el Zócalo.En las diferentes avenidas, los contingentes generanque van desde, en una manifestación que se prevé se extienda durante varias horas.Sin embargo, la mayoría de los trabajadores del volante continúan ofreciendo servicio de manera normal e incluso muchos de ellos han quedado varados en las zonas bloqueadas por sus colegas.La manifestación de taxistas programada para este lunes en la Ciudad de México y en otras 23 entidades del país podría extenderse por dos días, advirtió Ángel Morales, un dirigente del(MNT).En entrevista telefónica previa a la concentración que se inició en el Ángel de la Independencia, dijo que se analiza que esta“Entendemos el malestar de los ciudadanos por las afectaciones de esta manifestación. Les ofrecemos una disculpa a la ciudadanía en general porque sabemos que obstruimos su paso rápido a su trabajo o su escuela, pero les pedimos que reflexionen sobre nuestra situación”, comentó.Explicó que las manifestaciones de este lunes no son solo para proteger miles de empleos de taxistas de todo el país, sino también “para proteger la soberanía nacional ante el ingreso de las aplicaciones digitales extranjeras a México, ya que atentan contra la tranquilidad social, la economía y la soberanía de los países”.Argumentó que estas empresas trasnacionales, como, se llevan el 30 por ciento de las ganancias de cada viaje que se realiza en la Ciudad de México al extranjero, “no pagan impuestos, no pasan revista, no tienen ningún tipo de revisión o control por parte de autoridades mexicanas”.Explicó que el artículo 6 de lareserva en exclusiva la prestación del transporte público de pasajeros a los mexicanos, por lo que estas empresas extranjeras están violando el marco legal vigente, con el contubernio de las propias autoridades mexicanas.Ángel Morales recordó que estas afectaciones por el ingreso de empresas transnacionales a México empezaron hace cinco años y afectan a 700 mil taxistas a nivel nacional.Dijo que esta manifestación en 24 entidades del país es por la nula respuesta de autoridades estatales, incluido la Ciudad de México, así como federales, para aplicar la ley ante lo que calificó de “pirataje internacional”.Por su parte, Bersaín Miranda Borrás, líder nacional del Movimiento Nacional de Taxistas, lamentó la “cerrazón” de la jefa de Gobierno,, para analizar la problemática con seriedad.La mañana de este lunes, los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, fueron cerrados por la presencia de taxistas, que alistan una movilización para protestar contra las aplicaciones para el servicio del transporte particular.Los inconformes, estacionados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, buscan una reunión con autoridades capitalinas para exigir el apego al marco legal vigente del servicio del transporte por medio de aplicaciones móviles.Debido a la presencia de los taxistas, las autoridades capitalinas realizaron cortes a la circulación, y recomiendan a la población tomar vías alternas, a fin de evitar la zona.Integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas iniciaron esta mañana su recorrido desde la Avenida Ticomán, cerca del paradero de Indios Verdes, rumbo al Ángel de la Independencia.La caravana de cerca de un centenar de taxis comenzó a formarse desde las 5:00 de la mañana en doble fila frente al Hospital Guadalupe Tepeyac, sin generar mayor afectación a la circulación vehicular.El contingente es resguardado por al menos tres unidades de la Policia de Tránsito, quienes al iniciar el movimiento se situaron al frente y retaguardia del grupo para ayudar a despejar las vialidades.Por lo mismo, el tradicional tránsito pesado que caracteriza a Insurgentes Norte a esta hora se ha comenzado a colapsar, aunque de momento la circulación no se ha detenido por completo.Unos 50 taxistas en sus vehículos se encuentran en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya, en espera de iniciar una caravana hacia en el Ángel de la Independencia.En el marco de la manifestación de este lunes en 24 entidades del país contra el servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones digitales, se realiza esta concentración que hasta ahora no afecta a la vialidad.Los taxistas se ubican en el entronque de Calzada de Tlalpan y Nadadores del Norte, colonia Country Club. Se espera que a las 9:00 de la mañana se inicie esta caravana hacia el Ángel.