Protesta la CNTE en 30 estados para exigir diálogo

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenaron la política de “persecución y ataque judicial” contra la lucha magisterial en, y destacaron que si los gobernadoresy Silvano Aureoles, respectivamente, “no corrigen sus intentos de regresión al sexenio peñista, el magisterio disidente valorará una respuesta mucho más contundente”.En el contexto de una jornada nacional de movilización en 30 estados, para exigir que se establezca una mesa de negociación y se respeten los mecanismos bilaterales de ascensos en la sección 7 de Chiapas, demandaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tome cartas en el asunto, porque hay una evidente contradicción entre lo que se marca como política federal y lo que se hace en los estados”, tras denunciar que el gobernador incumplió acuerdos “pactados no sólo con los maestros, (sino) también con el gobierno federal”.En conferencia de prensa,, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, y Francisco Bravo y Roberto Gómez, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación, informaron que tras conocerse una denuncia penal por usurpación de funciones contra dirigentes del magisterio chiapaneco, “constatamos que nuevamente se pretende caer en la judicialización de la protesta magisterial, como ocurría en el sexenio pasado”.La administración de Rutilio Escandón –consideraron– “se está equivocando si piensa que con represión y cárcel podrá doblegar a los maestros chiapanecos y a la CNTE. Tenemos 40 años de lucha y no vamos a ceder ante la imposición unilateral y violatoria de la legalidad y los acuerdos que pretende imponer el gobierno del estado”, afirmó Bravo, quien destacó que en la próxima reunión con el Presidente “este será un tema central, a fin de encontrar una pronta solución sin caer en ninguna provocación”.Los dirigentes magisteriales también destacaron el caso de Michoacán, pues señalaron que Silvano Aureoles “no está pagando los salarios de todos los compañeros, e incluso hay incumplimiento con el pago del incremento salarial retroactivo para este año, pese a que la Federación envía los recursos a la entidad”.Con demandas como la abrogación de la reforma educativa, pago puntual de salarios y de bono por inicio de clases, reconocimiento de la gremial y que se cubran los adeudos por prestaciones sociales, miles de maestros de la CNTE marcharon ayer en Chiapas, Michoacán, Morelos y Guerrero.Integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la CNTE, normalistas y de organizaciones sociales marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir la abrogación de la reforma educativa y la instalación de una mesa de diálogo.Al mismo tiempo, los profesores interpusieron 4 mil 150 amparos ante la Judicatura federal para evitar sanciones por la cadena de cambios realizada de manera unilateral por la dirigencia de la sección 7.En Michoacán, los maestros de la CNTE salieron por la mañana de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Morelia, para exigir el pago puntual de salarios, el bono de inicio de clases y no al trato diferenciado, porque los mentores que cuentan con plaza federal reciben su cheque a tiempo.En Morelos, integrantes de la CNTE se manifestaron en el zócalo de Cuernavaca en apoyo a los maestros de Chiapas. En Acapulco, Guerrero, se manifestaron unos 300 docentes para demandar al gobierno municipal que pague lo que adeuda al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado.