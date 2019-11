Protestan en Brasil liberación de Lula

Brasil.- Grupos de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salieron a la calle en varias ciudades del país este sábado, en protesta por una decisión de la Justicia que le devolvió la libertad al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.



La manifestación más numerosa ocurrió en la avenida Paulista de Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, en la que cientos de personas se concentraron para expresar su malestar con la decisión que sacó de la cárcel a quien calificaron de "ladrón".



Sobre Lula sigue pesando una condena a ocho años por corrupción, ratificada ya en tres instancias, pero todavía le resta un recurso pendiente, lo cual lo encuadró en una decisión de la Corte Suprema, según la cual una persona sólo puede ir a prisión una vez que acabe por completo el proceso de apelaciones.



Un hombre que se identificó como Efraín, arropado con la bandera verde y amarilla de Brasil, dijo a Efe en la avenida Paulista que la decisión del Supremo era una "vergüenza" y la calificó de "golpe".



Efraín explicó que vive en Sao Bernardo do Campo, ciudad del cinturón industrial de Sao Paulo en la que, este mismo sábado, Lula hizo su primer acto de masas un día después de salir de la cárcel y anunció que se sumará a la oposición a Bolsonaro.



Las manifestaciones fueron convocadas por seguidores del actual mandatario y algunos de los grupos que, desde 2013, encabezaron las multitudinarias movilizaciones que acabaron generando el ambiente político que llevó a la destitución, a mediados de 2016, de la entonces presidenta Dilma Rousseff, sucesora y pupila de Lula.



Sin embargo, en la mayoría de las ciudades en que se registraron protestas este sábado, apenas unas decenas de personas respaldaron las manifestaciones contra la liberación de Lula.



Bolsonaro, líder de una ultraderecha que creció en el país al calor de los escándalos de corrupción ocurridos en las gestiones de Lula y Rousseff, había mantenido hasta ahora un discreto silencio sobre la libertad del antiguo sindical, pero lo rompió este sábado.



"Está suelto, pero con todos sus crímenes sobre la espalda", dijo Bolsonaro, quien apuntó que "la mayoría del pueblo brasileño es honesto, trabajador" y "no va a dar espacio para contemporizar con presidiarios".



Antes, había publicado un mensaje en sus redes sociales, en el que había aludió a la liberación del exmandatario.



"Iniciamos hace pocos meses una nueva fase de la recuperación de Brasil y ese no es un proceso rápido, aunque avanzamos con hechos. No le dé munición al canalla, que está momentáneamente libre, pero cargado de culpa", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter. EFE