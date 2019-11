Protestan en Chiapas contra la violencia a las mujeres

En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, en Chiapas mujeres chiapanecas se manifestaron pacíficamente en San Cristóbal de las Casas y en otras ciudades de la entidad para exigir el esclarecimiento de los feminicidios.En Chiapas se han registrado 166 casos de muertes violentas contra mujeres, sin embargo, solo 76 han sido tipificados como feminicidio y el resto son clasificados como suicidios, homicidios o por otras causas y todo por la perspectiva del juzgador, las pruebas que se otorgan y por parte del Ministerio Público no hay un seguimiento pertinente en los casos.En Tuxtla Gutiérrez, una madre y su hija protestaron en las afueras del Palacio de Gobierno para exigir el esclarecimiento de la muerte de Yuri, su primogénita.Ambas arribaron a la explanada central desde las siete de la mañana denunciaron que a pesar de existir una orden de un juez federal el presunto responsable del feminicidio de su hija, no ha sido detenido y no se le ha declarado cárcel preventiva.Con información de Excelsior