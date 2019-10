Protestarán contra Fuerza Coahuila

Acuña, Coah.- Cansados de los abusos que se cometen por parte de Fuerza Coahuila, familiares y amigos de Sergio Luis Argil Navarro planean tomar las instalaciones del Puente Internacional Acuña-Del Río para obligar a las autoridades a destituir a los elementos que de forma arbitraria realizaron la detención de esta persona a la cual arrastraron por varios metros.



Han señalado que en los próximos días y contando con el respaldo de algunas asociaciones civiles, van a cerrar el cruce internacional para solicitar el apoyo de la Federación, incluso la intervención de las autoridades americanas para que se ponga fin a los atropellos que constantemente se cometen por parte de los elementos de esta corporación.



Resaltaron que en el video se observan claramente los abusos que se cometieron, así como también la angustia que vivió la familia al observar cómo Sergio Luis era arrastrado por varios metros, destacando que el mayor daño se lo causaron a su pequeña hija de 7 años, quien a gritos clamaba para que no se llevaran a su padre.



“Los abusos que cometieron los elementos de Fuerza Coahuila, pudieron haberle costado la vida a mi cuñado, es por ello que estamos alzando la voz para exigir justicia”, dijo Élida Amaya, quien se identificó como su cuñada.



Afirmaron que no están dispuestos a tolerar que continúen presentándose estos atropellos, por lo que han invitado a los ciudadanos a sumarse, a no quedarse callados y a denunciar públicamente y por la vía legal los abusos de Fuerza Coahuila.